Oficial! PNL a decis să nu voteze cabinetul Tomac | Bolojan: Propunerea, un paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are | PSD îl atacă pe Bolojan: „Blochează toată România”

UPDATE 14:20 PSD îl acuză pe Bolojan că „blochează toată România” după decizia PNL de a nu vota Guvernul Tomac

Partidul Social Democrat a criticat decizia Partidului Național Liberal de a nu susține învestirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Executiv.

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD «responsabilitate pro-europeană» ca țara să nu ajungă pe mâna «extremiștilor», nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie «responsabili», nici «pe ale cui mâini va ajunge țara»”, a transmis PSD într-o postare pe Facebook.

Social-democrații susțin că România are nevoie urgent de un guvern și afirmă că noul Executiv poate fi format și fără PNL.

În plus, PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „rescrie realitatea” atunci când spune că a acceptat funcția de prim-ministru pentru că nu existau alte variante.

UPDATE 12:20 Decizie în unanimitate: PNL nu va vota guvernul Tomac

În urma ședinței Biroului Politic Național, PNL a decis, în unanimitate, că nu va vota guvernul Tomac.

„Acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Este mai slab decât un guvern minoritar. Dacă un astfel de guvern va veni cu o măsură pe care orice guvern va trebui să le pună în practică, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susține. (…) Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns”, a spus liderul PNL, Ilie Bolojan, la finalul ședinței BPN.

UPDATE Lider PNL, despre Tomac: „Nu știe nici unde se află ministerele”

Mai multe voci din PNL au criticat, în ședința partidului, varianta unui viitor executiv condus de Eugen Tomac.

Potrivit stenogramelor din ședința PNL, obținute de MEDIAFAX, Virgil Guran, președintele PNL Dâmbovița, a afirmat că „Nicușor Dan este un președinte care nu înțelege ce înseamnă guvernarea” și a susținut că Eugen Tomac nu ar avea capacitatea de a conduce un guvern format din miniștri fără experiență în administrația centrală. Guran a adăugat că Tomac „nu știe nici unde se află ministerele”.

Totodată, Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a declarat că „Guvernul Tomac este un guvern al PSD”. Pe de altă parte, Vasile Blaga a afirmat că PNL nu poate vota un guvern din care nu face parte și a transmis că formațiunea nu ar trebui să se teamă de alegeri anticipate.

Și deputatul PNL Alexandru Muraru a afirmat că partidele nu mai pot dialoga, iar democrația a eșuat, este „seducătoare și profund fascistă în esența ei”. Muraru a avertizat că un astfel de mesaj duce la discreditarea partidelor politice și a Parlamentului.

La rândul său, Ciprian Ciucu a respins ideea unui guvern tehnic într-o postare pe Facebook, susținând că soluția nu este înlocuirea partidelor politice cu tehnicieni, ci responsabilizarea acestora.

„Parlamentul nu poate fi apolitic. Parlamentul este politic și esența pluralismului și a democrației reprezentative. Nu cred într-o soluție „tehnică”. Problemele politice nu au soluțiile tehnice, ci doar soluții politice! Soluțiile politice trebuie date de Parlament sau de alegeri! Orice ale soluții nu au legitimitate politică”, a transmis Ciucu.

Surse: Bolojan a propus ca parlamentarii PNL să nu voteze guvernul Tomac

Potrivit unor stenograme obținute de MEDIAFAX, Ilie Bolojan, liderul PNL, a propus în cadrul ședinței BPN ca parlamentarii liberali să nu voteze guvernul Tomac, motivând că acesta este „un guvern paravan pentru PSD”.

„Un guvern care nu este o soluție, fără susținere parlamentară, este un guvern paravan pentru Partidul Social Democrat. E un guvern care nu va putea duce la îndeplinire proiectele din programul de guvernare”, a spus Bolojan în cadrul ședinței, potrivit stenogramelor.

Pe de altă parte, un alt lider liberal, Gigel Știrbu, a criticat faptul că presiunea din partea Palatului Cotroceni trebuia să vină înaintea moțiunii de cenzură din luna mai.

„Nu mi se pare corect să existe o presiune din partea Palatului Cotroceni. Cred că ar fi trebuit să vină înainte de moțiunea de cenzură”, a spus Știrbu, potrivit surselor.

Știrea inițială

Joi, începând cu ora 10:00, va avea loc ședința Biroului Politic Național a PNL, a anunțat formațiunea.

Aceasta va avea loc în sala grupului PNL din Camera Deputaților.

La ședință sunt invitați să ia parte atât deputații și senatorii PNL, cât și primarii municipiu reședință de județ și presedinții CJ care nu sunt membri ai BPN.

Ședința are loc după ce la începutul acestei săptămâni, premierul desemnat Eugen Tomac a purtat discuții cu partidele parlamentare pentru formarea noului Executiv.

Tomac, încrezător după negocieri

PNL a fost prima formațiune cu care Tomac a purtat luni discuții privind susținerea la votul de învestitură.

Luni, după discuțiile cu liberalii, Eugen Tomac a declarat că le-a prezentat acestora obiectivele cabinetului pe care îl va propune. În plus, el a ieșit încrezător de la consultări.

„Eu îmi pun o mare speranță în o judecata corectă, cinstită, în acord cu așteptările cetățenilor români în colegii din Partidul Național Liberal pentru a-mi da un vot de încredere. Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime, să-mi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit. (…) Plec încrezător de la această întâlnire”, a spus la momentul respectiv premierul desemnat.

Bolojan, după discuțiile cu Tomac: „Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”

Pe de altă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, spunea, după întâlnirea cu Eugen Tomac, că a discutat „direct” cu acesta și a anunțat că decizia PNL privitoare la susținerea unui nou guvern va fi comunicată la mijlocul săptămânii.

Totodată, Bolojan i-a mai transmis premierului desemnat că un Guvern fără susținere politică nu reprezintă o soluție.

„Am prezentat perspectiva noastră (în timpul discuției cu Tomac n.r.) astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România (…) nu poate duce la capăt reforma de care are nevoie România”, a precizat Ilie Bolojan.