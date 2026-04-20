Oana Țoiu, după „Romania Industry Day” la NATO: Peste 20 de companii românești au uși deschise pe o piață de miliarde de euro

Evenimentul, organizat de Delegația Permanentă a României la NATO, a reunit oficiali români precum ministrul Economiei, Irineu Darău și reprezentanți ai Alianței, inclusiv pe Radmila Shekerinska, secretarul general adjunct.

Evenimentul de luni „a marcat o etapă importantă în procesul de integrare a bazei industriale de apărare din România în lanțurile de aprovizionare globale ale Alianței, într-un moment în care bugetele totale aliate pentru apărare depășesc pragul de 1,4 trilioane de dolari anual”, potrivit comunicatului de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe.

În decursul reuniunii, peste 20 de companii românești s-au consultat cu Agenția pentru Comunicații și Informatică (NCIA) și Agenția pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Discuțiile s-au concentrat pe identificarea nișelor tehnologice unde inteligența românească poate aduce valoare adăugată imediată, în special în domeniile sistemelor anti-dronă, securității cibernetice și inteligenței artificiale”, mai transmite MAE.

În urma evenimentului, șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, a transmis: „Peste 20 de companii românești au prezentat soluții inovatoare de apărare agențiilor NATO și au de azi uși deschise pe o piață de miliarde de euro. Am construit acest eveniment cu atenție la detalii și o viziune pe termen lung pentru reziliența noastră industrială în care companiile noastre trebuie să intre în lanțurile de producție a celei mai mari alianțe defensive din lume. Astăzi am demonstrat că România a trecut de la statutul de consumator de securitate la cel de furnizor de soluții tehnologice avansate”.

„Prin acest demers, Ministerul Afacerilor Externe revitalizează componenta de diplomație economică, pregătind terenul pentru deciziile strategice ce vor fi adoptate la viitoarele Summituri B9 de la București și cel al NATO de la Ankara”, se arată în încheierea comunicatului de presă.