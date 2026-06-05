Dan Dungaciu, despre incidentul cu drona din Constanța: „Suntem într-o situație tragică”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat vineri, în emisiunea Off the Record de la MEDIAFAX, incidentul legat de drona din Constanța. El a spus că situația arată probleme serioase în modul în care autoritățile gestionează astfel de crize.

Dungaciu a precizat că evenimentele recente, inclusiv cele de la Galați și Constanța, arată o evoluție îngrijorătoare a riscurilor de securitate.

„Eu cred că dacă cineva ar fi plănuit toate aceste lucruri și ar fi vrut să pună cap la cap mai multe provocări interne, externe, cred că n-ar fi reușit atât de bine. Suntem într-o situație în care e tragică. Înainte, acum câțiva ani, făceam glume”, a declarat Dan Dungaciu.

Acesta a făcut și o comparație cu modul în care autoritățile au gestionat în trecut alte situații asemănătoare, în România.

„Când venea iarna, vă aduceți aminte, autoritățile nu sunt pregătite, că bine, iarna nu-i ca vara și că nu-i așa ce grav este și cum se comportă guvernul. Nici războiul nu e ca pacea. Și din punctul acesta de vedere, e o vinovăție colosală. Pentru că războiul ăsta n-a început de azi de ieri”, a spus el.

Dungaciu a susținut că România se află într-un context de securitate tensionat de mai mulți ani.

„De patru ani suntem într-o situație de război. Pe fiecare dată autoritățile ne-au spus că suntem pregătite, nu e niciun problem. Că suntem vigilente și controlăm tot. S-a întâmplat la Galati, s-a întâmplat la Constanța. Și din punctul acesta de vedere, suntem probabil într-o evoluție. Că nu avem nicio garanție, așa cum nu avem nici pe Galati, nici pe Constanța, că lucrările se vor opri aici”, a afirmat acesta.

El a atras atenția și asupra modului în care autoritățile comunică în astfel de situații.

„Deci problema care se pune nu este doar cine apără securitatea României, dar și cum gestionezi problemele astea la nivel de comunicare. Imaginați-vă că oamenii aceia nu doar din Constanța. Nu vreau să intru în detalii tehnice, că drona acesta s-a detonat în niște condiții în care scandalul a fost suficient de mare. N-a fost nici măcar un tip de discreție, dacă s-ar fi putut discuta despre asta. Avem o populație panicată, avem autorități care de fiecare dată reacționează, ca să zic așa, la stimuli, în niciun caz cu un plan sau cu un proiect. Și nu știm ce se poate întâmpla”, a declarat el.

„De fapt asta este marea problemă. În acest moment, când nu mai vorbesc de guvern, de șef formate, când a stat să menționat lucrul acesta, președintele a plecat din țară, suntem într-o situație în care mi-e imposibil să-mi imaginez cum ar putea să arată un comunicat oficial”, a spus acesta.