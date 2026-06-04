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Bogdan Rodeanu, discuții la Palatul Parlamentului cu delegația italiană: „Dincolo de cooperarea în domeniul securității, suntem legați printr-o fraternitate”

Bogdan Rodeanu a precizat într-o postare pe Facebook că a avut joi discuții cu o delegație parlamentară italiană, în cadrul cărora a vorbit despre relația dintre România și Italia.
Bogdan Rodeanu, discuții la Palatul Parlamentului cu delegația italiană: „Dincolo de cooperarea în domeniul securității, suntem legați printr-o fraternitate”
Nițu Maria
04 iun. 2026, 15:20, Politic
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Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu, a anunțat joi, pe pagina sa de Facebook, că aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au ajuns în România, în timpul discuțiilor purtate la Palatul Parlamentului cu o delegație parlamentară italiană condusă de Fabrizio Comba.

Negocierile dintre partea română și partea italiană au fost dedicate cooperării bilaterale și securității regionale.

„Primele aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene se aflau deja în zbor către Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu în timp ce discutam, la Palatul Parlamentului, cu delegația parlamentară italiană condusă de Fabrizio Comba.”, a transmis Rodeanu.

Acesta a explicat că, în timp ce avea loc dialogul despre cooperarea România-Italia și despre securitatea din regiune, angajamentele NATO erau deja puse în practică.

„În același timp în care purtam un dialog despre cooperarea dintre România și Italia, despre securitatea europeană și provocările actuale ale Flancului Estic, angajamentele asumate de Italia în cadrul NATO se materializau deja prin consolidarea prezenței aliate pe teritoriul României.”, a transmis el.

Discuțiile au vizat și situația de securitate generată de războiul din apropierea granițelor NATO, dar și sprijinul acordat după incidentele recente din România, precum drona rusească din Galați.

„Am avut o discuție deschisă și constructivă despre securitatea regiunii noastre, despre provocările generate de războiul aflat în apropierea granițelor NATO și despre responsabilitățile pe care statele aliate și le asumă împreună. Am transmis mulțumirile noastre pentru decizia Italiei de a accelera măsurile de sprijin destinate întăririi Flancului Estic, după incidentul provocat de drona rusească ce a lovit un bloc de locuințe din Galați.”

„Dincolo de cooperarea în domeniul securității și apărării, România și Italia sunt legate printr-o relație specială de solidaritate și fraternitate.”, a precizat acesta.

El a făcut câteva precizări și despre cât contează comunitățile românești și italiene în consolidarea acestei relații.

„De-a lungul anilor, milioane de români și italieni au construit punți reale între cele două țări prin muncă, familie, investiții, cultură și respect reciproc. Această apropiere dintre concetățenii noștri reprezintă una dintre cele mai solide fundații ale parteneriatului bilateral.”

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