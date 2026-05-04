Aterizare neobișnuită. Un avion Boeing 767 a lovit un camion de livrări pe o autostradă

„În timp ce se apropia pentru a ateriza pe Aeroportul Internațional Newark Liberty, zborul 169 al United Airlines a lovit un stâlp de iluminat de pe autostrada New Jersey Turnpike în jurul orei 14:00, ora locală, duminică, 3 mai”, a declarat un purtător de cuvânt al Autorității Federale de Aviație (FAA) din SUA, adăugând că a fost deschisă o anchetă, potrivit Le Figaro.

Potrivit Autorității Portuare New York-New Jersey (PANYNJ), care administrează aeroportul, avionul a lovit și un camion care circula pe autostradă.

Aeronava, care opera pe ruta Veneția-Newark, transporta 221 de pasageri și zece membri ai echipajului. A aterizat fără probleme și nimeni nu a fost rănit la bord.

Șoferul are „zgârieturi ușoare”

Au fost observate daune „minore” la aeronavă, a precizat autoritatea portuară, indicând că serviciul a putut fi reluat rapid în mod normal după ce angajații au verificat pista până la capăt în căutarea eventualelor resturi.

Pe de altă parte, șoferul camionului a fost transportat la spital din cauza unor leziuni ușoare, dar a putut ieși rapid, a adăugat ea.

Chuck Paterakis, vicepreședinte al companiei de panificație H&S Bakery, căreia îi aparține camionul implicat în accident, a declarat într-un mesaj adresat AFP că șoferul său este „bine” și „suferă de zgârieturi minore”.

Potrivit mai multor site-uri de aviație, aeronava a fost livrată în mai 2002. La rândul său, compania aeriană a declarat că pasagerii au aterizat în condiții normale la terminal.

„Echipa noastră de întreținere examinează daunele suferite de aparat”, a continuat ea, asigurând că va fi efectuată o „anchetă riguroasă” la nivel intern. „Echipajul a fost retras din programul de zbor ca parte a acestei proceduri”, a spus ea.