Un fost consilier al lui Donald Trump, supranumit „primarul Americii”, a fost dus la spital în stare critică

Purtătorul de cuvânt Ted Goodman nu a precizat ce l-a determinat pe bărbatul în vârstă de 81 de ani să fie internat în spital sau de cât timp se află acolo, potrivit AP.

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viața sa cu o forță de neclintit și luptă cu aceeași forță chiar în acest moment”, a declarat Goodman într-o postare pe rețelele de socializare.

El a spus că Giuliani „rămâne în stare critică, dar stabilă”.

Giuliani a prezentat emisiunea sa online, „America’s Mayor Live”, vineri seara, din Palm Beach, Florida.

La începutul emisiunii, a tușit, iar vocea lui părea mai răgușită decât de obicei. El a remarcat: „Vocea mea nu este în cea mai bună formă, așa că nu voi putea vorbi la fel de tare ca de obicei, dar mă voi apropia mai mult de microfon”.

Giuliani a fost supranumit „primarul Americii” datorită rolului său de lider în New York după atacurile din 11 septembrie 2001.

Ulterior, el a devenit pentru o perioadă avocatul personal al lui Trump și un susținător vocal al acuzațiilor de fraudă ale lui Trump privind alegerile din 2020, câștigate de democratul Joe Biden.

Trump: „Ce tragedie că a fost tratat atât de rău”

Trump și susținătorii săi au pierdut zeci de procese în care au invocat frauda, iar numeroasele renumărări, revizuiri și audituri ale rezultatelor alegerilor nu au relevat semne de nereguli sau erori semnificative.

„Fabulosul nostru Rudy Giuliani, un adevărat războinic și, de departe, cel mai bun primar din istoria orașului New York, a fost internat în spital și se află în stare critică”, a scris Trump duminică pe platforma sa de socializare.

„Ce tragedie că a fost tratat atât de rău de către nebunii de stânga radicală, toți democrații — și el a avut dreptate în privința tuturor lucrurilor! Au trișat la alegeri, au inventat sute de povești, au făcut tot ce era posibil pentru a distruge națiunea noastră, iar acum, uitați-vă la Rudy. Atât de trist!”

Giuliani a fost ales primar al New York-ului în 1993, după ce a fost unul dintre cei mai renumiți procurori ai țării, luptându-se cu mafioți și cu traderii corupți de pe Wall Street.

A candidat pentru Senatul SUA în 2000, dar a renunțat la cursa împotriva lui Hillary Rodham Clinton după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată.