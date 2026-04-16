Donald Trump anunță că o nouă rundă de negocieri cu Iranul ar putea avea loc „în weekend”. Ce a declarat despre Liban

Președintele american Donald Trump a sugerat joi, la Casa Albă, că o altă rundă de negocieri față în față cu Iranul ar putea avea loc în acest weekend, potrivit CNN.

„Probabil, poate în weekend”, a declarat Donald Trump reporterilor de la Casa Albă.

Nu este prima dată când președintele Donald Trump sugerează că o nouă rundă de negocieri va avea loc curând. Marți, Trump a declarat pentru New York Post că următoarele discuții „ar putea avea loc în următoarele două zile”.

Tot CNN a relatat anterior că vicepreședintele JD Vance va continua negocierile de pace, alături de trimisul pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

De asemenea, președintele Donald Trump a lăudat blocada americană asupra porturilor iraniene, pe care a numit-o „uimitoare” și a declarat că aceasta a oprit o mare parte din activitatea economică a Iranului.

„Deci ne descurcăm foarte bine în această privință, având în vedere întreaga situație cu Iranul. Blocada este uimitoare. Rezistă foarte puternic, foarte puternic. Și cred că facem multe progrese în acest sens”, a declarat Trump înainte de plecarea sa spre Las Vegas.

Președintele a susținut că a lăsat Iranul în imposibilitatea de a desfășura activități comerciale, situație pe care a descris-o drept un colaps al capacităților sale militare.

„A fost, este ținută și ei nu fac nicio afacere”, a spus Trump.

„Nu pot face nicio afacere din cauza blocadei. Și astfel, combinația dintre lipsa marinei, lipsa forțelor aeriene, lipsa echipamentului antiaerian, nu au nimic, totul a dispărut.”, a adăugat.

Comentariile președintelui american vin în contextul în care înalți oficiali militari americani semnalează dorința de a intensifica aplicarea legii.

„Nicio navă nu trece pe lângă marina noastră”, a adăugat Trump.

Trump afirmă că negocierile de pace dintre Israel și Liban ar putea avea loc în două săptămâni

Pe lângă acestea, președintele Donald Trump a numit joi perspectiva unei întâlniri la Casa Albă între Israel și Liban „foarte interesantă”, spunând că este optimist că cele două părți ar putea negocia un acord de pace.

„Cred că vom avea o întâlnire”, a declarat el reporterilor, adăugând că aceasta ar putea avea loc la Casa Albă „în următoarea săptămână sau două”.

Întâlnirea, a spus el, ar fi prima din ultimii 44 de ani.

Invitația lui Trump a venit la scurt timp după ce Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu de 10 zile, pe care l-a numit „un pachet foarte frumos pentru aproximativ o săptămână”.

Dacă cele două țări ajung la un armistițiu permanent, Donald Trump a spus că acordul va include Hezbollah.