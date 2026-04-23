În timpul discuțiilor cu Statele Unite, negociatorii ucraineni au prezentat idei neconvenționale cu privire la viitorul anumitor teritorii din Donbas, relatează The New York Times.

Mai exact, au discutat o propunere de redenumire simbolică a unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump – așa-numita „Donniland” – pentru a atrage o atenție sporită din partea SUA și a consolida implicarea acesteia în contracararea cerințelor Rusiei. Propunerea reflectă o realitate globală în care guvernele apelează la vanitatea președintelui Trump pentru a obține puterea americană de partea lor.

Redenumirea Donbasului în cinstea lui Trump nu va ajuta Ucraina să rezolve una dintre cele mai dificile probleme ale negocierilor, scrie Der Spiegel.

Printre ideile conexe s-au numărat crearea unor simboluri pentru acest teritoriu, inclusiv un steag verde și auriu, precum și un imn generat folosind ChatGPT.

În plus, a fost discutată opțiunea de a acorda acestui teritoriu un statut special — cu elemente de mini-stat semi-autonom și o economie offshore.

Articolul menționează că astfel de inițiative nu au statut oficial și rămân la nivelul unor discuții informale.

În 2018, când Polonia a solicitat o bază militară americană, a prezentat ideea ca Fort Trump .

Când Armenia și Azerbaidjanul au semnat un angajament de pace la Casa Albă anul trecut, au numit legătura de transport creată de aceasta „ Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”. Tot pentru a atrage atenția președintelui SUA.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Reuters într-un interviu despre pierderile reale pe care le suferă armata rusă. Conform președintelui Ucrainei, Kremlinul este gata să sacrifice viețile a sute de mii de proprii cetățeni pentru a acapara teritorii din regiunile Donețk și Luhansk, ceea ce indică pierderile enorme, colosale ale inamicului.