Putin s-ar poate întâlni cu Zelenski doar pentru a conveni asupra încheierii războiului

„Principalul lucru este scopul acestei întâlniri. De ce ar trebui să se întâlnească? Putin a spus că este gata pentru o întâlnire la Moscova în orice moment”, a declarat Peskov pentru televiziunea de stat rusă, citat de agenția de știri TASS.

„Principalul lucru este să existe un motiv pentru a ne întâlni și principalul lucru este ca întâlnirea să fie productivă. Și nu poate fi decât în ​​scopul finalizării acordurilor”, a mai spus Peskov, potrivit Reuters.

Rusia a invadat Ucraina în 24 februarie 2022 și este cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.