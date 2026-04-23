Putin s-ar poate întâlni cu Zelenski doar pentru a conveni asupra încheierii războiului

Președintele rus Vladimir Putin se poate întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski doar în scopul finalizării acordurilor privind conflictul, au declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile de știri ruse.
Putin s-ar poate întâlni cu Zelenski doar pentru a conveni asupra încheierii războiului
Laura Buciu
23 apr. 2026, 11:50, Politic

„Principalul lucru este scopul acestei întâlniri. De ce ar trebui să se întâlnească? Putin a spus că este gata pentru o întâlnire la Moscova în orice moment”, a declarat Peskov pentru televiziunea de stat rusă, citat de agenția de știri TASS.

„Principalul lucru este să existe un motiv pentru a ne întâlni și principalul lucru este ca întâlnirea să fie productivă. Și nu poate fi decât în ​​scopul finalizării acordurilor”, a mai spus Peskov, potrivit Reuters.

Rusia a invadat Ucraina în 24 februarie 2022 și este cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.

 

