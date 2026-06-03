Cât plătesc ucrainenii chirie într-un oraș din România

Hotărârea Consiliului Local Galați a intrat în vigoare începând de la 1 iunie 2026.

Cetățenii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina vor trebui să plătească o chirie lunară pentru spațiile de cazare pe care le ocupă în blocul M11, din cartierul social situat pe Drumul de Centură din Galați. Decizia a fost luată cu 21 de voturi „pentru” și trei abțineri, de Consiliul Local al municipiului Galați, reunit în ședință ordinară, scrie Viața Liberă.

Hotărârea CL Galați instituie obligativitatea încheierii unor contracte de închiriere pentru toate situațiile care necesită ocuparea spațiilor de cazare din blocul M11, de către cetățenii ucraineni sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Cu 48 de unități locative individuale, imobilul, situat în campusul social din Micro 17, a fost pus de Primăria Galați, la dispoziția refugiaților ucraineni încă din 27 februarie 2022.

Prin hotărârea aprobată, a fost stabilit și prețul chiriei lunare datorate pentru ocuparea unei unități individuale de locuit: apartament cu o cameră – 444,88 de lei; apartament cu două camere – 713,87 de lei; apartament cu trei camere – 982,86 lei.

„În baza Acordului de Parteneriat, Asociația pentru Ajutor Umanitar „Ajut” Galați va sprijini activitatea de gestionare, îngrijire și supraveghere a refugiaților din cadrul imobilului situat în Galați, strada Drumul de Centură nr. 39S, blocul M11”, prevede hotărârea adoptată.

Conform datelor prezentate aleșilor, din totalul de 48 de locuințe, mai sunt ocupate 43, din care: nouă locuințe cu o cameră, 21 de locuințe cu două camere și 13 locuințe cu trei camere.

Potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la nivelul municipiului Galați, doar blocul M11 își va păstra destinația de spațiu de cazare pentru cetățenii ucraineni, până la identificarea unor soluții de relocare a acestora.