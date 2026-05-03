SUA vor contribui la eliberarea navelor din Strâmtoarea Ormuz începând de luni dimineață, afirmă Trump

Președintele SUA a postat pe TruthSocial pentru a anunța că navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi eliberate luni dimineață.
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mai 2026, 00:03, Știri externe

„Le-am spus reprezentanților mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a le scoate navele și echipajele în siguranță din strâmtoare”, a transmis președintele, potrivit Al Jazeera.

Trump a adăugat că reprezentanții săi poartă „discuții foarte constructive cu Iranul și că aceste discuții ar putea duce la un rezultat foarte pozitiv pentru toți”.

El a calificat eliberarea strâmtorii drept „un gest umanitar din partea Statelor Unite, a țărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului”, întrucât „multe dintre aceste nave rămân fără provizii alimentare”, și a adăugat că oricine va interveni „va fi tratat cu fermitate”.

