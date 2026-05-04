Armata SUA a anunțat că susține misiunea navală a lui Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz

„Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este esențial pentru securitatea regională și pentru economia globală, în contextul în care menținem, de asemenea, blocada navală”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, într-un mesaj publicat pe X, potrivit Al Jazeera.

Sprijinul militar al SUA va include distrugătoare cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave terestre și maritime, platforme fără pilot multidomeniu și 15.000 de militari.

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat a anunțat o inițiativă separată numită „Maritime Freedom Construct”, menită să îmbunătățească coordonarea între partenerii internaționali pentru a sprijini securitatea maritimă în strâmtoare.

Anunțul vine în contextul în care oficialii iranieni au avertizat că orice intervenție a SUA în strâmtoare ar fi considerată o încălcare a armistițiului.