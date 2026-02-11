Prima pagină » Știri externe » Somalia: Un pilot a reușit să salveze toți pasagerii unui avion cu o aterizare de urgență pe malul mării

O companie aeriană din Somalia l-a lăudat pe unul dintre piloții săi după ce acesta a aterizat de urgență pe țărmul de lângă aeroportul internațional al capitalei. Avionul de pasageri suferise o defecțiune tehnică. Toate cele 55 de persoane aflate la bord au supraviețuit.
11 feb. 2026

Compania Starsky Aviation, proprietara avionului a declarat că gândirea rapidă a pilotului a fost crucială în salvarea celor 50 de pasageri și a celor cinci membri ai echipajului, potrivit BBC.

Echipajul aeronavei, un Fokker 50, a raportat o problemă la scurt timp după decolarea de la Mogadiscio, marți dimineață, și a solicitat întoarcerea avionului, a anunțat Autoritatea Aviației Civile din Somalia (CAA).

Apoi a aterizat, dar nu a reușit să se oprească pe pistă, depășind pista înainte de a se opri în ape puțin adânci, a declarat directorul CAA, Ahmed Macalin Hassan. Autoritățile au precizat că nu este clar încă exact care a fost problema.

Imaginile postate pe X păreau să arate pasagerii coborând din aeronavă și îndepărtându-se de epava de pe țărmul Oceanului Indian. Nu au fost raportate răni grave.

Toți pasagerii și echipajul sunt în siguranță

Misiunea Uniunii Africane în Somalia a declarat că trupele ONU și UA au fost „desfășurate rapid” pentru a ajuta la eforturile de salvare. Ministrul transporturilor din Somalia a fost, de asemenea, la fața locului, a adăugat postarea sa pe rețeaua de socializare X.

„Suntem ușurați să confirmăm că toți pasagerii și echipajul sunt în siguranță. Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a stabili ce a cauzat problema tehnică ce a dus la aterizarea de urgență”, a declarat purtătorul de cuvânt al Starsky, Hassan Mohamed Aden.

„Modul rapid și calm în care pilotul a luat decizii a jucat un rol decisiv în asigurarea siguranței tuturor celor aflați la bord și îl felicităm pentru modul în care a gestionat situația”, a adăugat el.

