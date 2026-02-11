Erdogan l-a numit pe procurorul din spatele urmăririlor penale ale opoziției, la conducerea Ministerului Justiției

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a numit pe procurorul general al Istanbulului, Akin Gurlek, în funcția de ministru al Justiției, a anunțat Monitorul Oficial miercuri dimineață. Motivele remanierii nu sunt cunoscute, potrivit Le Figaro.

Monitorul Oficial a specificat că procurorul și ministrul demisionar, Yilmaz Tunc, și-au prezentat amândoi demisiile. În același timp, a adăugat acesta, portofoliul Ministerului de Interne, deținut anterior de Ali Yerlikaya, va fi încredințat lui Mustafa Ciftci, guvernatorul provinciei Erzurum din estul Turciei.

În calitate de procuror-șef al Istanbulului, Akin Gurlek a emis un mandat de arestare pe numele puternicului primar al celui mai mare oraș din Turcia, Ekrem Imamoglu, în martie 2025. Această mișcare, percepută pe scară largă ca fiind motivată politic, a declanșat cele mai mari proteste stradale pe care țara le-a văzut în peste un deceniu. Arestarea lui Imamoglu a avut loc cu doar câteva zile înainte de a fi nominalizat drept candidatul principalului partid de opoziție, CHP, pentru alegerile prezidențiale din 2028. El este considerat pe scară largă singurul politician capabil să-l învingă pe Recep Tayyip Erdogan la urne.

15 primari au fost arestați

Fostul viceministru al Justiției, Akin Gurlek, a fost acuzat de opoziție că vizează rivalii președintelui turc. De la numirea sa în funcția de procuror-șef al Istanbulului în octombrie 2024, peste 15 primari aparținând partidului CHP au fost arestați, majoritatea sub acuzații de corupție pe care le neagă.

De asemenea, el a ordonat anchete asupra a sute de membri CHP. Ekrem Imamoglu, în vârstă de 54 de ani, se confruntă în prezent cu numeroase proceduri judiciare, inclusiv pentru punerea sub semnul întrebării a integrității lui Akin Gurlek.

O anchetă îl vizează și pe liderul CHP, Ozgur Ozel, pentru acuzații de amenințări la adresa lui Akin Gurlek.