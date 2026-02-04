Prima pagină » Știrile zilei » Transferul lui N’Golo Kanté la Fenerbahce, finalizat cu sprijinul președintelui Erdogan

Transferul lui N’Golo Kanté la Fenerbahce, finalizat cu sprijinul președintelui Erdogan

Transferul internaționalului francez N’Golo Kanté de la Al Ittihad la Fenerbahce, care părea compromis, a fost finalizat marți seară, după o intervenția președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.
Transferul lui N’Golo Kanté la Fenerbahce, finalizat cu sprijinul președintelui Erdogan
Sursa foto: TUR Presidency / Murat Kula / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
04 feb. 2026, 12:32, Sport

Transferul lui N’Golo Kanté la Fenerbahce a cunoscut o răsturnare de situație, întrucât cu doar câteva ore înainte de confirmarea oficială a transferului, clubul turc anunțase că negocierile cu Al Ittihad au eșuat, relatează Le Figaro. 

Cu toate acestea, mutarea a fost realizată în contextul vizitei realizate de Erdogan în Arabia Saudită. Liderul de la Ankara s-a  aflat în Arabia Saudită pentru discuții cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman. 

Vizita a avut ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării economice și energetice dintre cele două state, în contextul apropierii dintre cele două state 

În cele din urmă, transferul s-a deblocat ca urmare a influenței politice a lui Erdogan. Implicare președintelui a fost confirmată miercuri de Sadettin Saran, președintelui clubului de la Istanbul.

„Clubul nostru a finalizat cu succes transferul lui N’Golo Kanté, o figură proeminentă a fotbalului mondial. În numele meu și al clubului nostru, aș dori să-mi exprim recunoștința față de președintele nostru, domnul Recep Tayyip Erdoğan, pentru sprijinul său semnificativ în asigurarea încheierii pozitive a acestui proces, care va contribui la dezvoltarea atât a fotbalului de la Fenerbahçe, cât și a celui turcesc”, a transmis Sadettin Saran, printr-un mesaj publicat pe X. 

 

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune, potrivit lui Mihai Voropchievici. Acești nativi vor radia de fericire în februarie 2026
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor