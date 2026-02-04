Transferul lui N’Golo Kanté la Fenerbahce, finalizat cu sprijinul președintelui Erdogan

Transferul lui N’Golo Kanté la Fenerbahce a cunoscut o răsturnare de situație, întrucât cu doar câteva ore înainte de confirmarea oficială a transferului, clubul turc anunțase că negocierile cu Al Ittihad au eșuat, relatează Le Figaro.

Cu toate acestea, mutarea a fost realizată în contextul vizitei realizate de Erdogan în Arabia Saudită. Liderul de la Ankara s-a aflat în Arabia Saudită pentru discuții cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

Vizita a avut ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării economice și energetice dintre cele două state, în contextul apropierii dintre cele două state

În cele din urmă, transferul s-a deblocat ca urmare a influenței politice a lui Erdogan. Implicare președintelui a fost confirmată miercuri de Sadettin Saran, președintelui clubului de la Istanbul.

„Clubul nostru a finalizat cu succes transferul lui N’Golo Kanté, o figură proeminentă a fotbalului mondial. În numele meu și al clubului nostru, aș dori să-mi exprim recunoștința față de președintele nostru, domnul Recep Tayyip Erdoğan, pentru sprijinul său semnificativ în asigurarea încheierii pozitive a acestui proces, care va contribui la dezvoltarea atât a fotbalului de la Fenerbahçe, cât și a celui turcesc”, a transmis Sadettin Saran, printr-un mesaj publicat pe X.