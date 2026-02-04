Prima pagină » Sport » James Harden, fost MVP în NBA, transferat de Los Angeles Clippers la Cleveland

James Harden, 36 de ani, fost MVP în NBA și multiplu All-Star, a fost transferat de Los Angeles Clippers la Cleveland Cavaliers, miercuri, într-un schimb de jucători ce îl include și pe Darius Garland, care merge la Clippers.
Foto: Mohammed Elshamy / Anadolu Agency
Petre Apostol
04 feb. 2026, 04:29, Sport

Transferul mai include și o alegere din Draft, în runda a doua, pentru Cavaliers și urmează să fie aprobat oficial de NBA, potrivit AP.

După Oklahoma City, Houston, Brooklyn și Philadelphia, Harden revine astfel în Conferința Est.

Desemnat cel mai valoros jucător al ligii (MVP) în sezonul 2017/2018, Harden va încercat în Ohio să câștige primul său titlu de campion.

Harden are în acest sezon medii de peste 25 de puncte și 8 pase decisive pe meci și se află în cel de-al 17-lea său sezon în NBA.

Pentru Clippers, sosirea lui Darius Garland, 26 de ani, multiplu All-Star și cu medii de 18 puncte și aproape 7 pase decisive pe meci, reprezintă un transfer pe termen lung, jucătorul fiind sub contract până în 2028.

Mutarea are loc într-un sezon început greu de Clippers, cu doar 6 victorii și 21 de înfrângeri. Formația californiană și-a revenit, însă, din acel moment înregistrând doar 5 înfrângeri în următoarele 22 de meciuri.

Harden și-a reziliat opțiunea din ultimul an de contract cu Clippers în vara trecută și a semnat un nou acord valabil pentru acest sezon, cu opțiune pentru anul următor, evaluat la 81,5 milioane de dolari.

Termenul limită pentru efectuarea de transferuri în acest sezon este joi.

