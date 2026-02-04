Pep Guardiola se declară profund afectat de suferința provocată de conflictele globale: Trebuie să lucrăm să fim mai buni

Întrebat înaintea returului semifinalei Cupei Ligii cu Newcastle, de miercuri, despre forma lui Phil Foden și despre deciziile arbitrilor din meciul cu Tottenham, Guardiola a început să vorbească spontan despre conflictele mondiale.
„Niciodată în istoria umanității nu am avut informația atât de clară, sub ochii noștri – genocid în Palestina, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Rusia, în Sudan, peste tot”, a spus Guardiola, în conferința de marți noapte, potrivit BBC.
„Sunt probleme ale noastre ca ființe umane. Cine vede imaginile din întreaga lume și nu e afectat? Astăzi putem vedea. Înainte nu puteam. Uciderea a mii de oameni nevinovați? Mă doare. Nu e mai complicat de atât”, a completat el.
Guardiola a ratat conferința de presă de dinaintea meciului cu Tottenham de săptămâna trecută, după ce a susținut un discurs în sprijinul copiilor palestinieni la un eveniment caritabil în orașul său natal, Barcelona.
„Oamenii care trebuie să fugă din țările lor, să traverseze mări și să fie salvați – nu întrebați dacă au dreptate sau greșesc, salvați-i. Este vorba despre o ființă umană. Protejarea vieții omenești este singurul lucru care contează”, a mai spus Guardiola.
Referindu-se la tragediile din SUA, unde doi cetățeni au fost uciși de agenți federali în cadrul controalelor de imigrație, Guardiola a adăugat că, în ciuda progreselor tehnologice și a posibilităților uriașe ale omenirii, oamenii continuă să se omoare reciproc.
„Când văd imaginile, îmi pare rău, doare. De aceea, în orice poziție pot ajuta, voi vorbi pentru o societate mai bună. Este pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru voi. Din punctul meu de vedere, justiția? Trebuie să vorbim. Altfel, nimic nu se schimbă”, a spus el.
În cele din urmă, Guardiola a criticat pasivitatea față de suferințele civile și a subliniat responsabilitatea fiecăruia.
„Nu există o societate perfectă, nicăieri. Nici eu nu sunt perfect, trebuie să lucrăm să fim mai buni”, a conchis antrenorul.