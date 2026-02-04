Prima pagină » Sport » Pep Guardiola se declară profund afectat de suferința provocată de conflictele globale: Trebuie să lucrăm să fim mai buni

Pep Guardiola se declară profund afectat de suferința provocată de conflictele globale: Trebuie să lucrăm să fim mai buni

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat că se simte profund afectat de suferința victimelor conflictelor globale și vrea să se folosească de poziția sa pentru a atrage atenția asupra acestor probleme.
Pep Guardiola se declară profund afectat de suferința provocată de conflictele globale: Trebuie să lucrăm să fim mai buni
Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
04 feb. 2026, 02:09, Sport

Întrebat înaintea returului semifinalei Cupei Ligii cu Newcastle, de miercuri, despre forma lui Phil Foden și despre deciziile arbitrilor din meciul cu Tottenham, Guardiola a început să vorbească spontan despre conflictele mondiale.

„Niciodată în istoria umanității nu am avut informația atât de clară, sub ochii noștri – genocid în Palestina, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Rusia, în Sudan, peste tot”, a spus Guardiola, în conferința de marți noapte, potrivit BBC.

„Sunt probleme ale noastre ca ființe umane. Cine vede imaginile din întreaga lume și nu e afectat? Astăzi putem vedea. Înainte nu puteam. Uciderea a mii de oameni nevinovați? Mă doare. Nu e mai complicat de atât”, a completat el.

Guardiola a ratat conferința de presă de dinaintea meciului cu Tottenham de săptămâna trecută, după ce a susținut un discurs în sprijinul copiilor palestinieni la un eveniment caritabil în orașul său natal, Barcelona.

Guardiola a explicat că nu este o chestiune politică, ci despre apărarea de vieți omenești

„Oamenii care trebuie să fugă din țările lor, să traverseze mări și să fie salvați – nu întrebați dacă au dreptate sau greșesc, salvați-i. Este vorba despre o ființă umană. Protejarea vieții omenești este singurul lucru care contează”, a mai spus Guardiola.

Referindu-se la tragediile din SUA, unde doi cetățeni au fost uciși de agenți federali în cadrul controalelor de imigrație, Guardiola a adăugat că, în ciuda progreselor tehnologice și a posibilităților uriașe ale omenirii, oamenii continuă să se omoare reciproc.

„Când văd imaginile, îmi pare rău, doare. De aceea, în orice poziție pot ajuta, voi vorbi pentru o societate mai bună. Este pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru voi. Din punctul meu de vedere, justiția? Trebuie să vorbim. Altfel, nimic nu se schimbă”, a spus el.

În cele din urmă, Guardiola a criticat pasivitatea față de suferințele civile și a subliniat responsabilitatea fiecăruia.

„Nu există o societate perfectă, nicăieri. Nici eu nu sunt perfect, trebuie să lucrăm să fim mai buni”, a conchis antrenorul.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor