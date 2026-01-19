Prima pagină » Sport » Manchester City a anunțat oficial transferul fundașului Marc Guéhi. Contract până în 2031

Manchester City a anunțat oficial, luni seară, transferul fundașului central Marc Guéhi de la Crystal Palace, semnând un contract pe cinci ani și jumătate, valabil până în vara lui 2031.
sursă foto: Manchester City
Marc Guéhi, în vârstă de 25 de ani și internațional englez, devine al doilea transfer al lui City în această fereastră de iarnă, după semnarea lui Antoine Semenyo de la Bournemouth.

Transferul s-a realizat pentru suma de aproape 27 de milioane de dolari, potrivit The Guardian.

„Sunt foarte fericit și incredibil de mândru să fiu jucător la Manchester City. Este un moment special pentru mine și familia mea. Vreau să cresc ca jucător și ca om, și știu că aici voi putea face asta”, a declarat Guéhi, în comunicatul remis de clubul englez.

„Iubesc fotbalul – mi-a oferit atât de mult. Abia aștept să încep, să cunosc colegii, să mă antrenez și să arăt fanilor ce pot face”, a completat fundașul.

Directorul sportiv Hugo Viana a subliniat că Guéhi este „un talent imens, un lider și un profesionist desăvârșit, cu calități defensive excepționale și pasiune pentru joc”.

Fundașul a acumulat 188 de apariții pentru Palace, marcând 11 goluri și oferind 8 pase decisive. Are 26 de selecții pentru naționala Angliei, devenind o piesă importantă în defensiva echipei britanice.

În 2025, Guéhi a cucerit Cupa Angliei cu Palace, învingând chiar pe Manchester City în finală.

Născut în Coasta de Fildeș și crescut în Londra, Guéhi a început cariera profesionistă la Chelsea. A fost împrumutat o perioadă la Swansea înainte de a se stabili la Crystal Palace, unde a devenit căpitan și lider al echipei.

Acum, Guéhi este pregătit să facă pasul către Etihad Stadium, aducând experiență și calitate defensivă sub comanda lui Pep Guardiola.

