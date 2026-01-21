Jucători de la Manchester City vor rambursa costul biletelor fanilor care au călătorit la Bodø/Glimt

Vedetele clubului din Manchester au transmis într-un comunicat comun că este „ceea ce putem face” pentru fanii care au îndurat o călătorie lungă și temperaturi extrem de scăzute pentru a-și susține echipa. Cele 374 de bilete însumează aproape 10.000 de lire sterline.

„Știm sacrificiile pe care fanii noștri le fac când călătoresc din întreaga lume pentru a ne susține acasă și în deplasare și nu le vom lua niciodată de-a gata. Ei sunt cei mai buni fani din lume”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, jucătorii au recunoscut dificultatea partidei.

„A fost o călătorie lungă pentru fanii care ne-au susținut în frigul extrem, într-o seară dificilă pentru noi pe teren. Rambursarea costului acestor bilete este cel mai puțin lucru pe care îl putem face”, au mai menționat ei.

Privind înainte, aceștia au promis să se concentreze pe meciurile următoare.

„Suntem pregătiți să luptăm sâmbătă împotriva lui Wolves și apoi miercurea viitoare când vom înfrunta Galatasaray, în fața fanilor noștri minunați de la Etihad”, au încheiat fotbaliștii lui City.