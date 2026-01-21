Prima pagină » Sport » Jucători de la Manchester City vor rambursa costul biletelor fanilor care au călătorit la Bodø/Glimt

Erling Haaland, Bernardo Silva, Rúben Dias și Rodri au anunțat miercuri că vor rambursa costul biletelor pentru aproape 400 de suporteri care au călătorit în Norvegia pentru meciul din Champions League, pierdut de Manchester City, marți noapte, scor 1-3, în fața celor de la Bodø/Glimt.
20 January 2026, Norway, Bodo: Glimt's Jostein Gundersen and Manchester City's Erling Haaland battle for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bodo/Glimt and Manchester City at Aspmyra Stadium. Photo: Fredrik Varfjell/NTB/dpa
Petre Apostol
21 ian. 2026, 18:09, Sport

Vedetele clubului din Manchester au transmis într-un comunicat comun că este „ceea ce putem face” pentru fanii care au îndurat o călătorie lungă și temperaturi extrem de scăzute pentru a-și susține echipa. Cele 374 de bilete însumează aproape 10.000 de lire sterline.

„Știm sacrificiile pe care fanii noștri le fac când călătoresc din întreaga lume pentru a ne susține acasă și în deplasare și nu le vom lua niciodată de-a gata. Ei sunt cei mai buni fani din lume”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, jucătorii au recunoscut dificultatea partidei.

„A fost o călătorie lungă pentru fanii care ne-au susținut în frigul extrem, într-o seară dificilă pentru noi pe teren. Rambursarea costului acestor bilete este cel mai puțin lucru pe care îl putem face”, au mai menționat ei.

Privind înainte, aceștia au promis să se concentreze pe meciurile următoare.

„Suntem pregătiți să luptăm sâmbătă împotriva lui Wolves și apoi miercurea viitoare când vom înfrunta Galatasaray, în fața fanilor noștri minunați de la Etihad”, au încheiat fotbaliștii lui City.

