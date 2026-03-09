România a obținut locul 14 în lume la biatlon, cu performanța lui Dmitrii Shamaev în Finlanda

Reprezentantul României, Dmitrii Shamaev, s-a clasat pe locul 14 în proba de 20 km individual, la startul căreia s-au aliniat 97 de biatloniști.

Shamaev a avut o evoluție excelentă, în special în poligon, unde a reușit un parcurs fără nicio ratare (0-0-0-0). La final, el a încheiat cursa la +3:36.0 față de câștigător, rezultat care îl plasează între cei mai buni 15 de sportivi ai etapei.

În aceeași probă, România a fost reprezentată și de alți trei sportivi. George Buta s-a clasat pe locul 65, cu două ratări în poligon (0-1-0-1) și un ecart de +7:45.8. Cornel Puchianu a încheiat competiția pe locul 74 (1-2-0-1, +8:37.1), în timp ce George Colțea a ocupat locul 90 (0-4-1-1), la +9:58.3 de primul clasat.

În proba feminină de 15km Individual, Andreea Mezdrea și Anastasia Tolmacheva s-au clasat pe locurile 94, respectiv 95.

Dmitrii Shamaev a concurat duminică seară și în cursa de 15 km Mass Start din cadrul etapei de BMW IBU World Cup Kontiolahti. El a încheiat competiția pe locul 28, cu timpul de 38:01.7, la +3:22.0 față de câștigător.

În poligon, Shamaev a avut un parcurs echilibrat, cu două ratări în cele patru sesiuni de tragere (0+0+1+1), reușind să rămână în lupta plutonului pe parcursul unei curse intense. Victoria i-a revenit norvegianului Sturla Holm Lægreid.

„Astfel de performanțe sunt foarte importante”

Acum, Dmitrii Shamaev ocupă în prezent locul 54 în clasamentul general al Cupei Mondiale.

„Rezultatul obținut de Dmitrii Shamaev la Kontiolahti este unul care ne bucură foarte mult și care confirmă progresul lui constant. Să te clasezi pe locul 14 într-o probă de Cupă Mondială, într-un pluton de aproape 100 de sportivi, cu o tragere perfectă, arată atât valoarea sportivului, cât și seriozitatea cu care se pregătește. Este un rezultat care ne dă încredere că putem avea sportivi competitivi la cel mai înalt nivel. Dmitrii a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu nume importante din biatlonul mondial. Pentru noi, ca federație, astfel de performanțe sunt foarte importante, pentru că validează munca întregii echipe: antrenori, staff tehnic și sportivi. Mai avem două etape de Cupă Mondială în acest sezon și sperăm ca Dmitrii și ceilalți sportivi ai noștri să continue pe această linie ascendentă”, a declarat Puiu Gaspar, Președintele Federația Română de Schi Biatlon.

Sezonul de Cupă Mondială continuă cu ultimele două etape ale calendarului. Sportivii vor concura mai întâi la Otepää, în Estonia, între 12 și 15 martie, iar finalul sezonului este programat la Oslo Holmenkollen, în Norvegia, în perioada 19-22 martie.

În ianuarie 2024, România a reușit o performanță extraordinară la Campionatele Europene de Biatlon. Atunci, Dmitrii Shamaev, a devenit vicecampion european, câștigând medalia de argint în proba masculină de 12.5km Pursuit.

În 2023, Dmitrii Shamaev a câștigat titlul de vicecampion mondial la Brezno-Osrbile, Slovacia, câștigând medalia de argint în proba de masculină de Mass Start.