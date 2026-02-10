Prima pagină » Sport » Milano Cortina 2026. Johan-Olav Botn cucerește aurul la biatlon 20 km; George Buta – în Top 40

Norvegianul Johan-Olav Botn a câștigat marți proba masculină de 20 km individual la biatlon din cadrul Jocurilor Olimpice de irană Milano Cortina 2026, concurs în care România a avut patru concurenți. Dintre ei, George Buta s-a clasat cel mai bine, intrând în Top 40, cu o singură ratare.
Milano Cortina 2026. Johan-Olav Botn cucerește aurul la biatlon 20 km; George Buta - în Top 40
sursă foto: IBU
Petre Apostol
10 feb. 2026, 17:00, Sport

Într-un sezon dificil pentru echipa masculină de biatlon a Norvegiei, marcat de pierderea lui Sivert Guttorm Bakeen (decedat în decembrie 2025), Johan-Olav Botn a reușit să aducă alinare în tabăra norvegiană, cucerind titlul olimpic la proba de 20 km individual. Norvegianul a tras impecabil (0 ratări) și a oprit cronometrul la 51:31.5 minute, timp care i-a adus medalia de aur.

Medalia de argint a revenit francezului Eric Perrot, autor al unei curse excelente pe schiuri, încheiată la doar 14.8 secunde în urma câștigătorului.

Pentru bronz s-a dat o luptă strânsă. Norvegianul Sturla Holm Lægreid, cu o singură ratare, a recuperat puternic pe ultimii kilometri și a terminat cu timpul de 52:19.8 minute, suficient pentru podium.

A reușit, astfel, să se mențină în fața finlandezului Olli Hiidensalo, care a tras fără greșeală, însă nu a avut viteza rivalilor direcți și s-a clasat pe locul patru, cu timpul de 53:01.2 minute.

România a avut patru reprezentanți la start.

Cea mai bună clasare dintre tricolori a fost obținută de George Buta, care a ocupat locul 39, cu timpul total de 57:46.8 minute (+6:15.3), cu o singură ratare, la prima tragere.

Ceilalți sportivi români au încheiat astfel:

George Colțea – locul 54, 58:50.7 (+7:19.2), cu trei ratări (1-1-0-1).

Dmitrii Shamaev – locul 70, 1:00:59.2 (+9:27.7), două ratări (1-0-0-1).

Raul Flore – locul 89, 1:06:25.1 (+14:53.6), patru ratări (1-1-0-2).

