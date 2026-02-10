Prima pagină » Sport » Johannes Klæbo câștigă a doua medalie de aur la Milano Cortina 2026. Al șaptelea său titlu olimpic

Norvegianul Johannes Klæbo continuă să scrie istorie la schi fond. La un an după ce a câștigat toate cele șase probe la Campionatele Mondiale, schiorul norvegian a câștigat marți a doua sa medalie de aur la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 și ajunge la șapte titluri olimpice în carieră.
Foto: Daniel Karmann/dpa
Petre Apostol
10 feb. 2026, 16:05, Sport

Johannes Klæbo și-a adjudecat a doua medalie de aur la Milano Cortina 2026, în urma unei performanțe dominante în proba de sprint clasic masculin.

Johannes Klæbo ajunge astfel la șapte titluri olimpice în carieră. Se apropie la unul singur de compatriotul său Bjørn Dæhlie, care deține recordul, cu opt medalii de aur.

Norvegianul câștigase duminică medalia de aur olimpică la proba de skiatlon.

La concursul de sprint, Ben Ogden, din echipa SUA, a obținut medalia de argint.

Pentru Ogden reprezintă prima medalie olimpică a sa. Este, totodată, primul podium pentru un schior american la schi fond din 1976.

Oskar Opstad Vike a adus a doua medalie pentru Norvegia în cadrul probei. La doar 22 de ani, norvegianul a obținut bronzul, prima sa medalie olimpică.

România a avut doi reprezentanți în cadrul probei, ambii fiind eliminați din faza calificărilor.

Gabriel Cojocaru s-a situat pe locul 63, iar Paul Pepene a ocupat locul 72.

