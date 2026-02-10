Prima pagină » Sport » Petrolul Ploiești învinge Sănătatea Cluj, în ultimul meci din grupă în Cupa României la fotbal

Petrolul Ploiești s-a impus cu 3-1 (0-0), marți după-amiază, pe terenul echipei Sănătatea Cluj, în ultima etapă a fazei grupelor din Cupa României la fotbal, într-un meci fără miză pentru calificarea în sferturile de finală.
sursă foto: Petrolul Ploiești
Petre Apostol
10 feb. 2026, 16:17, Sport

După o primă parte încheiată fără gol, Petrolul Ploiești a deschis scorul în minutul 53. Rafinha a finalizat o acțiune ofensivă bine construită, aducând echipa ploieșteană în avantaj.

În minutul 86, căpitanul ploieștenilor, Sergiu Hanca, a majorat avantajul Petrolului, transformând fără emoții o lovitură de pedeapsă.

Gazdele au reacționat imediat după al doilea gol primit. Denis Paul a redus din diferență în minutul 87, reaprinzând pentru scurt timp speranțele clujenilor.

Ultimul cuvânt l-a avut însă tot formația prahoveană.

În prelungiri (90+3), Rafinha a reușit dubla, punctând pe contraatac și stabilind scorul final, 3-1 pentru Petrolul.

Ambele echipe erau deja eliminate din lupta pentru calificarea în sferturile de finală, ocupând ultimele două poziții în Grupa B înaintea etapei.

Pentru Petrolul a fost singurul succes din grupă, după o remiză și un eșec.

Echipa clujeană încheie grupa fără punct.

