Univ. Craiova – FCSB și CFR – Rapid țin capul de afiș în ultima etapă a grupelor din Cupa României

Federația Română de Fotbal a anunțat luni programul etapei a treia din grupele Cupei României, rundă care va închide faza grupelor competiției.
Printre cele mai așteptate partide se numără duelul Universitatea Craiova – FCSB, programat joi, 12 februarie, de la ora 20:30, precum și confruntarea dintre CFR Cluj, deținătoarea trofeului, și Rapid, care va avea loc marți, 10 februarie, de la ora 20:00.
Programul etapei a 3-a:
Marți, 10 februarie
14:00 Sănătatea Cluj – Petrolul
20:00 CFR Cluj – Rapid
20:00 CSC Dumbrăvița – FC Argeș
Miercuri, 11 februarie
14:00 CSM Slatina – Metaloglobus
20:00 U Cluj – Oțelul Galați
20:00 Metalul Buzău – Sepsi
20:00 Sporting Liești – Csikszereda
Joi, 12 februarie
18:00 Dinamo – Hermannstadt
18:00 CS Dinamo – Farul
18:00 Concordia Chiajna – FC Botoșani
20:30 Universitatea Craiova – FCSB
20:30 Gloria Bistrița – UTA Arad
Clasamentul grupelor Cupei României:
Grupa A
1. FC Argeș – 6 puncte
2. CFR Cluj – 4 puncte
3. Rapid – 3 puncte
4. CSC Dumbrăvița – 3 puncte
5. Metaloglobus – 1 punct
6. CSM Slatina – 0 puncte
Grupa B
1. Universitatea Craiova – 6 puncte
2. UTA Arad – 4 puncte
3. FCSB – 3 puncte
4. Gloria Bistrița – 3 puncte
5. Petrolul Ploiești – 1 punct
6. Sănătatea Cluj – 0 puncte
Grupa C
1. U Cluj – 4 puncte
2. Oțelul Galați – 4 puncte
3. Metalul Buzău – 3 puncte
4. Sepsi – 2 puncte
5. Csikszereda – 1 punct
6. Sporting Liești – 1 punct
Grupa D
1. Hermannstadt – 6 puncte
2. Dinamo – 4 puncte
3. Concordia Chiajna – 3 puncte
4. Farul – 2 puncte
5. FC Botoșani – 1 punct
6. CS Dinamo – 0 puncte