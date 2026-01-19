Univ. Craiova – FCSB și CFR – Rapid țin capul de afiș în ultima etapă a grupelor din Cupa României

Federația Română de Fotbal a anunțat luni programul etapei a treia din grupele Cupei României, rundă care va închide faza grupelor competiției.

Printre cele mai așteptate partide se numără duelul Universitatea Craiova – FCSB, programat joi, 12 februarie, de la ora 20:30, precum și confruntarea dintre CFR Cluj, deținătoarea trofeului, și Rapid, care va avea loc marți, 10 februarie, de la ora 20:00.

Programul etapei a 3-a:

Marți, 10 februarie

14:00 Sănătatea Cluj – Petrolul

20:00 CFR Cluj – Rapid

20:00 CSC Dumbrăvița – FC Argeș

Miercuri, 11 februarie

14:00 CSM Slatina – Metaloglobus

20:00 U Cluj – Oțelul Galați

20:00 Metalul Buzău – Sepsi

20:00 Sporting Liești – Csikszereda

Joi, 12 februarie

18:00 Dinamo – Hermannstadt

18:00 CS Dinamo – Farul

18:00 Concordia Chiajna – FC Botoșani

20:30 Universitatea Craiova – FCSB

20:30 Gloria Bistrița – UTA Arad

Clasamentul grupelor Cupei României:

Grupa A

1. FC Argeș – 6 puncte

2. CFR Cluj – 4 puncte

3. Rapid – 3 puncte

4. CSC Dumbrăvița – 3 puncte

5. Metaloglobus – 1 punct

6. CSM Slatina – 0 puncte

Grupa B

1. Universitatea Craiova – 6 puncte

2. UTA Arad – 4 puncte

3. FCSB – 3 puncte

4. Gloria Bistrița – 3 puncte

5. Petrolul Ploiești – 1 punct

6. Sănătatea Cluj – 0 puncte

Grupa C

1. U Cluj – 4 puncte

2. Oțelul Galați – 4 puncte

3. Metalul Buzău – 3 puncte

4. Sepsi – 2 puncte

5. Csikszereda – 1 punct

6. Sporting Liești – 1 punct

Grupa D

1. Hermannstadt – 6 puncte

2. Dinamo – 4 puncte

3. Concordia Chiajna – 3 puncte

4. Farul – 2 puncte

5. FC Botoșani – 1 punct

6. CS Dinamo – 0 puncte