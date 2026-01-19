Prima pagină » Sport » Univ. Craiova – FCSB și CFR – Rapid țin capul de afiș în ultima etapă a grupelor din Cupa României

Univ. Craiova – FCSB și CFR – Rapid țin capul de afiș în ultima etapă a grupelor din Cupa României

CFR Cluj, deținătoarea trofeului, va întâlni actualul lider din campionat, Rapid București, iar Universitatea Craiova va juca împotriva campioanei FCSB, în meciurile care țin capul de afiș din ultima etapă a grupelor din Cupa României la fotbal.
Univ. Craiova - FCSB și CFR - Rapid țin capul de afiș în ultima etapă a grupelor din Cupa României
Petre Apostol
19 ian. 2026, 16:09, Sport

Federația Română de Fotbal a anunțat luni programul etapei a treia din grupele Cupei României, rundă care va închide faza grupelor competiției.

Printre cele mai așteptate partide se numără duelul Universitatea Craiova – FCSB, programat joi, 12 februarie, de la ora 20:30, precum și confruntarea dintre CFR Cluj, deținătoarea trofeului, și Rapid, care va avea loc marți, 10 februarie, de la ora 20:00.

Programul etapei a 3-a:

Marți, 10 februarie

14:00 Sănătatea Cluj – Petrolul

20:00 CFR Cluj – Rapid

20:00 CSC Dumbrăvița – FC Argeș

Miercuri, 11 februarie

14:00 CSM Slatina – Metaloglobus

20:00 U Cluj – Oțelul Galați

20:00 Metalul Buzău – Sepsi

20:00 Sporting Liești – Csikszereda

Joi, 12 februarie

18:00 Dinamo – Hermannstadt

18:00 CS Dinamo – Farul

18:00 Concordia Chiajna – FC Botoșani

20:30 Universitatea Craiova – FCSB

20:30 Gloria Bistrița – UTA Arad

Clasamentul grupelor Cupei României:

Grupa A

1. FC Argeș – 6 puncte

2. CFR Cluj – 4 puncte

3. Rapid – 3 puncte

4. CSC Dumbrăvița – 3 puncte

5. Metaloglobus – 1 punct

6. CSM Slatina – 0 puncte

Grupa B

1. Universitatea Craiova – 6 puncte

2. UTA Arad – 4 puncte

3. FCSB – 3 puncte

4. Gloria Bistrița – 3 puncte

5. Petrolul Ploiești – 1 punct

6. Sănătatea Cluj – 0 puncte

Grupa C

1. U Cluj – 4 puncte

2. Oțelul Galați – 4 puncte

3. Metalul Buzău – 3 puncte

4. Sepsi – 2 puncte

5. Csikszereda – 1 punct

6. Sporting Liești – 1 punct

Grupa D

1. Hermannstadt – 6 puncte

2. Dinamo – 4 puncte

3. Concordia Chiajna – 3 puncte

4. Farul – 2 puncte

5. FC Botoșani – 1 punct

6. CS Dinamo – 0 puncte

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor