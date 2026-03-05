Harry Kane, atacantul lui Bayern, ratează meciul cu Mönchengladbach din cauza unei accidentări

Atacantul englez Harry Kane, în vârstă de 32 de ani, are o problemă la gambă și nu este complet refăcut, a anunțat joi antrenorul echipei bavareze, Vincent Kompany.

Tehnicianul a explicat că nu este vorba despre o accidentare gravă, dar acesta nu este încă pregătit să intre pe teren.

„A primit o lovitură la gambă și nu este complet refăcut. Nu este nimic grav pentru moment, dar ar putea avea nevoie de încă o zi de recuperare”, a declarat Kompany, joi, în conferința premergătoare partidei.

Harry Kane, căpitanul naționalei Angliei, traversează un sezon excelent la Bayern, reușind să marcheze 30 de goluri în 24 de meciuri pentru liderul din Bundesliga.

În același timp, echipa din Munchen nu va putea conta nici pe fundașii Hiroki Ito și Alphonso Davies, ambii indisponibili pentru această partidă.

Bayern se află în fruntea clasamentului în Bundesliga, cu un avans de 11 puncte față de a doua clasată, Borussia Dortmund.