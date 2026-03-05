Prima pagină » Sport » Lando Norris, încrezător că McLaren își poate apăra titlurile mondiale în Formula 1

Lando Norris, încrezător că McLaren își poate apăra titlurile mondiale în Formula 1

Lando Norris a declarat că este încrezător în șansele sale și ale echipei McLaren de a-și apăra titlurile mondiale câștigate sezonul trecut în Formula 1, la piloți și la echipe, înainte de startul noului sezon, programat în weekend, în Australia.
Petre Apostol
05 mart. 2026, Sport

Pilotul britanic începe sezonul 2026 din postura de campion mondial en-titre, după ce a câștigat titlul în 2025 într-o luptă extrem de strânsă cu Max Verstappen și coechipierul său, Oscar Piastri. Norris a devenit astfel primul campion mondial al McLaren din 2008.

Startul noului sezon va avea loc pe circuitul de la Albert Park din Melbourne, Australia, locul unde Norris a obținut victoria care i-a lansat campania pentru titlu anul trecut.

Britanicul a recunoscut că McLaren nu are neapărat aceeași încredere în viteza pură a monopostului ca la începutul sezonului trecut. Însă, este convins că echipa are capacitatea de a se îmbunătăți pe parcursul campionatului.

„Am multă încredere în mine și în echipă, ceea ce este un mod bun de a începe sezonul. Probabil că nu avem aceeași încredere în viteza absolută ca anul trecut, dar suntem convinși că, pe parcursul sezonului, putem reveni acolo unde ne dorim”, a spus Norris, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

El a subliniat că unul dintre marile puncte forte ale McLaren în ultimii ani a fost capacitatea de a dezvolta mașina pe parcursul sezonului, prin upgrade-uri și o înțelegere tot mai bună a monopostului.

„Vom lua lucrurile pas cu pas, indiferent de rezultatele din primele curse. Suntem încrezători că pe parcursul anului vom ajunge din nou acolo unde vrem să fim”, a explicat pilotul britanic.

Chiar dacă începe sezonul cu numărul 1 pe monopost, Norris spune că abordarea sa rămâne aceeași.

„Mă simt bine și sunt încrezător. Evident, sunt într-o poziție diferită după sezonul trecut, dar asta nu îmi oferă niciun avantaj real. Totul depinde în continuare de muncă, de echipă, de dezvoltarea mașinii și de modul în care evoluez în fiecare weekend”, a concluzionat campionul mondial.

