Echipa feminină de tenis a României și-a aflat adversarele din Grupa I a Billie Jean King Cup

Naționala României a fost repartizată în Grupa C a Billie Jean King Cup, alături de Franța, Letonia și Norvegia. Meciurile din faza grupelor se vor juca în sistem fiecare cu fiecare, între 7 și 9 aprilie, iar ulterior vor avea loc meciuri de clasament și play-off.

În total, 16 echipe participă în competiția din zona Europa/Africa, împărțite în patru grupe.

Primele clasate vor lupta în play-off pentru cele trei locuri de promovare către play-off-ul mondial programat în noiembrie, în timp ce ultimele clasate riscă retrogradarea.

Distribuția grupelor este următoarea:

Grupa A: Slovacia, Croația, Serbia, Lituania

Grupa B: Țările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia

Grupa C: România, Franța, Letonia, Norvegia

Grupa D: Germania, Danemarca, Portugalia, Suedia

Participarea României în această fază vine după ce echipa a ratat calificarea în faza superioară a competiției, anul trecut. România s-a clasat pe locul al doilea în grupa sa din play-off, fiind învinsă de Polonia.

Cele 16 echipe se luptă pentru trei locuri disponibile în play-off-ul pentru Grupa Mondială, fază care va avea loc în toamnă.