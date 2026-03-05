Prima pagină » Sport » Echipa feminină de tenis a României și-a aflat adversarele din Grupa I a Billie Jean King Cup

Echipa feminină de tenis a României și-a aflat adversarele din Grupa I a Billie Jean King Cup

România și-a aflat joi adversarele din Grupa I Europa/Africa a Billie Jean King Cup, competiție în care „tricolorele” vor încerca să revină în play-off-ul mondial al întrecerii. Turneul se va desfășura între 7 și 11 aprilie, la Oeiras (Portugalia), pe zgura complexului Complexo de Tenis Jamor.
Echipa feminină de tenis a României și-a aflat adversarele din Grupa I a Billie Jean King Cup
Foto: Kaczmarek Piotr/Newspix via ZUMA Press
Petre Apostol
05 mart. 2026, 16:59, Sport

Naționala României a fost repartizată în Grupa C a Billie Jean King Cup, alături de Franța, Letonia și Norvegia. Meciurile din faza grupelor se vor juca în sistem fiecare cu fiecare, între 7 și 9 aprilie, iar ulterior vor avea loc meciuri de clasament și play-off.

În total, 16 echipe participă în competiția din zona Europa/Africa, împărțite în patru grupe.

Primele clasate vor lupta în play-off pentru cele trei locuri de promovare către play-off-ul mondial programat în noiembrie, în timp ce ultimele clasate riscă retrogradarea.

Distribuția grupelor este următoarea:

Grupa A: Slovacia, Croația, Serbia, Lituania

Grupa B: Țările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia

Grupa C: România, Franța, Letonia, Norvegia

Grupa D: Germania, Danemarca, Portugalia, Suedia

Participarea României în această fază vine după ce echipa a ratat calificarea în faza superioară a competiției, anul trecut. România s-a clasat pe locul al doilea în grupa sa din play-off, fiind învinsă de Polonia.

Cele 16 echipe se luptă pentru trei locuri disponibile în play-off-ul pentru Grupa Mondială, fază care va avea loc în toamnă.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
Libertatea
Ai prin casă această monedă românească? Poți primi până la 4.500 de lei pe ea. Detaliile care o fac valoroasă
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor