Italia face istorie. Prima echipă în trei finale consecutive la Cupa Billie Jean King

Deţinătoarea titlului, Italia, a revenit de la marginea prăpastiei şi a învins Ucraina cu 2-1, revenind în finala Cupei Billie Jean King vineri, Jasmine Paolini învingând-o pe Elina Svitolina pentru a egaliza scorul, înainte de a face echipă cu Sara Errani pentru a sigila o victorie decisivă la dublu, anunţă Reuters.

Victoria de la Shenzhen Bay Sports Centre Arena a ajutat italiencele să devină prima echipă care a ajuns în trei finale consecutive în competiţia feminină de elită, după ce Republica Cehă a câştigat trei titluri consecutive între 2014 şi 2016.

Paolini şi Errani au asigurat egalarea învingând perechea ucraineană formată din Marta Kostyuk şi Lyudmyla Kichenok cu 6-2, 6-3, stârnind aplauzele zgomotoase ale numeroşilor fani italieni care au rămas pe locurile lor până aproape de miezul nopţii în sud-estul Chinei.

Fosta numărul trei mondial Svitolina a irosit mai devreme şansa de a oferi ţării sale un avantaj de 2-0 în meci şi oportunitatea de a lupta pentru primul trofeu duminică, după ce a pierdut cu 3-6, 6-4, 6-4 în faţa unei Paolini inspirate.

Jucătoarea de 31 de ani a rupt serviciul lui Paolini în al treilea game al meciului cu câteva lovituri agresive de la linia de fund şi a câştigat primul set cu un backhand câştigător, punând Italia, de cinci ori campioană, în dificultate.

Paolini a răspuns cu un break la începutul setului secund, dar Svitolina a preluat controlul şi a fost la un punct distanţă de un avantaj de 5-2, înainte de a-şi pierde din nou ritmul cu o serie de erori necaracteristice şi de a ceda setul.

După ce a egalat scorul, Paolini a luptat cu înverşunare pentru a menţine un joc de opt egalităţi la începutul setului decisiv şi a preluat conducerea cu 4-2, înainte ca Svitolina să revină în joc, dar italianca hotărâtă nu s-a lăsat descurajată şi şi-a ridicat din nou nivelul de joc pentru a câştiga.

Victoria care a egalat scorul a venit după ce ucraineanca Kostyuk a învins-o pe Elisabetta Cocciaretto cu 6-2, 6-3, lăsând-o pe numărul opt mondial Paolini să aibă nevoie de o primă victorie asupra Svitolinei în a treia lor întâlnire pentru a menţine echipa în viaţă.

Următoarea adversară a Italiei va fi ori SUA, care va încerca să câştige al 19-lea titlu în competiţia numită anterior Fed Cup, ori Marea Britanie, de patru ori finalistă, cele două echipe urmând să se întâlnească sâmbătă în cealaltă semifinală.