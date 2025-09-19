Prima pagină » Sport » Italia face istorie. Prima echipă în trei finale consecutive la Cupa Billie Jean King

Italia face istorie. Prima echipă în trei finale consecutive la Cupa Billie Jean King

Jasmine Paolini şi Sara Errani au condus Italia către a treia finală consecutivă la Cupa Billie Jean King, după o revenire puternică în semifinala cu Ucraina de la Shenzhen.
Sursa foto: Unsplash
Andreea Tobias
19 sept. 2025, 19:44, Sport

Deţinătoarea titlului, Italia, a revenit de la marginea prăpastiei şi a învins Ucraina cu 2-1, revenind în finala Cupei Billie Jean King vineri, Jasmine Paolini învingând-o pe Elina Svitolina pentru a egaliza scorul, înainte de a face echipă cu Sara Errani pentru a sigila o victorie decisivă la dublu, anunţă Reuters.

Victoria de la Shenzhen Bay Sports Centre Arena a ajutat italiencele să devină prima echipă care a ajuns în trei finale consecutive în competiţia feminină de elită, după ce Republica Cehă a câştigat trei titluri consecutive între 2014 şi 2016.

Paolini şi Errani au asigurat egalarea învingând perechea ucraineană formată din Marta Kostyuk şi Lyudmyla Kichenok cu 6-2, 6-3, stârnind aplauzele zgomotoase ale numeroşilor fani italieni care au rămas pe locurile lor până aproape de miezul nopţii în sud-estul Chinei.

Fosta numărul trei mondial Svitolina a irosit mai devreme şansa de a oferi ţării sale un avantaj de 2-0 în meci şi oportunitatea de a lupta pentru primul trofeu duminică, după ce a pierdut cu 3-6, 6-4, 6-4 în faţa unei Paolini inspirate.

Jucătoarea de 31 de ani a rupt serviciul lui Paolini în al treilea game al meciului cu câteva lovituri agresive de la linia de fund şi a câştigat primul set cu un backhand câştigător, punând Italia, de cinci ori campioană, în dificultate.

Paolini a răspuns cu un break la începutul setului secund, dar Svitolina a preluat controlul şi a fost la un punct distanţă de un avantaj de 5-2, înainte de a-şi pierde din nou ritmul cu o serie de erori necaracteristice şi de a ceda setul.

După ce a egalat scorul, Paolini a luptat cu înverşunare pentru a menţine un joc de opt egalităţi la începutul setului decisiv şi a preluat conducerea cu 4-2, înainte ca Svitolina să revină în joc, dar italianca hotărâtă nu s-a lăsat descurajată şi şi-a ridicat din nou nivelul de joc pentru a câştiga.

Victoria care a egalat scorul a venit după ce ucraineanca Kostyuk a învins-o pe Elisabetta Cocciaretto cu 6-2, 6-3, lăsând-o pe numărul opt mondial Paolini să aibă nevoie de o primă victorie asupra Svitolinei în a treia lor întâlnire pentru a menţine echipa în viaţă.

Următoarea adversară a Italiei va fi ori SUA, care va încerca să câştige al 19-lea titlu în competiţia numită anterior Fed Cup, ori Marea Britanie, de patru ori finalistă, cele două echipe urmând să se întâlnească sâmbătă în cealaltă semifinală.