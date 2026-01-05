Canotorii se vor antrena, din nou, în Italia. Antrenorul coordonator Dorin Alupei explică decizia: „Va fi un cantonament util”

Cu două zile înainte Sfântul Ion canotorii au revenit din vacanță, în cantonamentul lor tradițional de la Snagov.

Primul antrenament din 2026 s-a ținut pe ergometru.

„Pentru că a fost o zi nu foarte bună de ieșit pe lac am ales să facem un antrenament pe ergometru. Această perioadă este una de reacomodare la efort. Până la finalul lunii ianuarie toată lumea va atinge o cotă de pregătire fizică optimă”, a explicat Dorin Alupei.

O lună de pregătire în Italia

De la data de 1 februarie și până pe data de 8 martie, chiar de Ziua Femeii, loturile de canotaj – feminin și masculin – se vor antrena „la apă caldă”, în Italia, în localitatea Sabaudia.

„Va fi un cantonament foarte util. Cu ceva ani în urmă am mai fost acolo”, a explicat Alupei. Apoi, se va reveni în țară pentru pregătirea participării la Campionatele Europene și la Mondiale. Cele două competiții sportive vor avea loc în Europa, în Italia și în Țarile de Jos.

„Între cele două competiții sunt doar trei săptămâni de pauză. Europeanul este programat la începutul lunii august iar Mondialul la finalul aceleiași luni. Ambele sunt extrem de importante. Avem de apărat un blazon care la nivel internațional ne onorează”, a adăugat Alupei.

Fiica lui ar putea participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles

Francesca Alupei, fiica lui Dorin Alupei, este cotată drept una dintre cele mai valoroase jucătoare de volei pe plajă din țara noastră.

Cel mai mare vis al ei este de a participa la Jocurile Olimpice.

„Vă dați seama că pentru mine ca tată ar fi un moment special. Ea la volei, eu cu canotajul, ambii participanți la Jocurile Olimpice. Sper să fim amândoi acolo”, a mai spus Dorin Alupei.