Vasile Stângă a vorbit cât se poate de hotărât despre alegerile care vor avea loc la Federația Română de Handbal: „El ar putea fi alesul”

Legendarul handbalist Vasile Stângă a vorbit despre alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Handbal.
Adrian Nicolae
05 ian. 2026, 18:26, Sport

Începutul acestui an a readus în actualitate, în ritm accelerat, alegerile care vor avea loc pentru postul de președinte al Federației Române de Handbal, programate în luna aprilie.

Și asta pentru zilele trecute Alexandru Dedu, fostul șef al handbalului românesc, și-a anunțat oficial intenția de a candida pentru acest post.

În această bătălie se vor mai afla printre alții, Bogdan Voina, Sorin Dinu și actualul președinte, Constantin Din.

Despre această luptă pentru supremația din handbal legendarul handbalist Vasile Stângă a vorbit cât se poate de hotărât: „Am citit și eu domnul Dedu intenționează candideze pentru acest post. Ce zic…?! Eu cred ciorba reîncălzită nu mai poate fi acceptatăOamenii din handbal îl cunosc foarte bine pe domnul Dedu. Cu minusuri și plusuri. Părerea mea va avea șanse mici fie ales, a declarat Vasile Stângă

Fostultunar” al handbalului mondial știe cine ar putea fi alesul

În contextul viitoarelor alegeri, Stângă știe cine ar putea fi alesul oamenilor din handbal.

„Eu îl văd în această funcție pe Bogdan Voina. Este tânăr, are această dorință de a demonstra că poate să facă lucruri importante, cuoaște bine fenomenul handbalistic atât din țară cât și din străinătate, este un specialist în comentariile handbalistice la un post televiziune important de la noi. Eu pe el l-aș vedea în această funcție”, a mai precizat Stângă.

Inițial a crezut în intențiile lui Constantin Din

La momentul când Constantin Din și-a anunțat candidatura pentru actualul mandat, fostul mare internațional român l-a susținut sută la sută pe actualul președinte.

În timp, pe perioada mandatului acestuia, Vasile Stângă a „taxat” lucrurile pe care Din a promis le face și nu le-a dus la îndeplinire.

