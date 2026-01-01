Alexandru Dedu a anunțat că va candida la președinția Federației Române de Handbal

„Da, candidez (…) Cunoscând realitatea din interiorul FRH si având deja o experiență în sensul ăsta, știu câtă muncă și mai ales cât de greu o să fie pentru a se reintra pe un făgaș normal. Din cauza asta, dacă vreun fost Internațional Român cu experiență reală dobândită în Campionate Profesioniste puternice va candida, eu voi face un pas în spate și îl voi susține”, se arată în mesajul publicat pe Facebook, joi, de Alexandru Dedu.

Acesta a afirmat că un alt candidat bun pentru această funcție ar trebui să fi fost jucător al Echipei Naționale, pentru a cunoaște campionatele, dar și să aibă experiență administrativă sau academică. Acesta a nominalizat și câteva nume din lumea sportului: Cristina Vărzaru, Mica Brădeanu, Mihai Popescu sau Iulian Stamate.

Timp de mai mulți ani, Alexandru Dedu a ocupat funcții de conducere fiind Președinte al Ligii Profesioniste de Handbal, Președinte al Federației Române de Handbal, Vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), dar și membru al Comisiei Executive al COSR pentru sporturile de iarnă.

La momentul plecării din FRH, Dedu și-a dat demisia de onoare din funcția de Vicepreședinte al COSR.

Managementul lui Dedu, criticat în trecut

Acesta a ocupat postul de președinte al Federației Române de Handball în perioada 2014 – 2022, plecând apoi în septembrie 2022 la Corona Brașov, unde a rămas până la finalul anului 2024.

Pe atunci, fostul primar al Brașovului, Allen Coliban (USR) a pierdut alegerile, fiind înlocuit de George Scripcaru, primar PNL, care s-a declarat nemulțumit de strategia de management aplicată de Alexandru Dedu, acuzându-l că ar cheltuit „mii de euro” pe salariile unor angajați.

ProSport. „S-au înființat tot felul de funcții de manager, team-manager, super-manager, asistent de manager. Asta însemna salarii de mii de euro pe lună, în total salarii de sute de mii de euro pe an care nu vor mai fi plătite în 2025. Persoanele care au fost în situația asta nu vor mai face parte din structura acestui club. (…)”, a declarat pe atunci actualul primar PNL al Brașovului, George Scripcaru, citat de

În ianuarie 2025, Alexandru Dedu a primit funcția de Manager al secției de Handbal a SCM Politehnica Timișoara. Pe atunci, decizia actualului primar al Timișoarei, Dominic Fritz, de a-l aduce pe Dedu la Timișoara a fost aspru criticată, la acea vreme, de Alin Popoviciu (PNL) vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Atunci, Alexandru Dedu s-a apărat, mizând pe rezultatele sportive obținute de Corona Brașov.