FR Handbal anunță înființarea unei comisii pentru protecția sportivilor împotriva abuzurilor

„FRH manifestă o preocupare constantă pentru protecția sportivilor și pentru consolidarea unui cadru instituțional modern, aliniat standardelor internaționale. În acest sens, Federația va înființa Comisia de Safeguarding, structură oficială responsabilă cu politica de protecție a sportivilor”, se arată în comunicatul Federației Române de Handbal.

Potrivit forului național, obiectivele comisiei sunt:

• prevenirea abuzurilor, hărțuirii și neglijenței;

• implementarea unor mecanisme sigure și confidențiale de raportare;

• formarea continuă a personalului tehnic și administrativ;

• gestionarea profesionistă a situațiilor sensibile;

• alinierea la standardele CIO, EHF, IHF și COSR.

„Această inițiativă urmărește consolidarea unui climat sportiv sigur și responsabil, promovarea unui sport curat și a unui mediu sigur pentru sportivi, aplicarea unei politici de toleranță zero față de orice formă de abuz, și analiza situațiilor sensibile în limitele competențelor legale, cu respectarea prezumției de nevinovăție și pe baza unor informații verificate”, se mai arată în comunicat.

FRH anunță că a sesizat autoritățile cu privire la „mesaje anonime” care au afectat activitatea

Federația mai anunță și faptul că a sesizat autoritățile ca urmare a unor „mesaje anonime” care acuză comportamentul fostului selecționer Gheorghe Tadici, în prezent antrenor al HC Zalău și membru în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal.

„FRH a fost vizată de transmiterea repetitivă și masivă de mesaje electronice anonime, cu conținut identic sau similar, către adresele oficiale ale Federației și către alte instituții. Aceste acțiuni au generat un prejudiciu instituțional, afectând desfășurarea normală a activității, blocând canalele de comunicare și consumând resurse administrative disproporționat”, se arată în comunicatul forului național.

Având în vedere posibilele încălcări ale legislației, „FRH a înaintat sesizări oficiale către Poliția Sectorului 1 – spre competență de soluționare, către Parchet și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în conformitate cu:

• art. 208 Cod penal – hărțuirea;

• art. 1357 Cod civil – răspunderea civilă delictuală;

• Legea nr. 506/2004 – protecția datelor și a comunicațiilor electronice”.

„Federația Română de Handbal respectă dreptul la liberă exprimare și la petiționare, însă atrage atenția că acestea trebuie exercitate în limitele legii, fără a produce blocaje sau prejudicii instituționale”, se mai menționează în comunicat.