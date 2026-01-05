United Cup 2026: SUA, a doua echipă calificată în sferturile de finală, după victoria cu Spania

Duelul a început cu o surpriză majoră. Coco Gauff, numărul 4 mondial, a suferit prima sa înfrângere din istorie la United Cup, fiind învinsă de Jessica Bouzas Maneiro, scor 1-6, 7-6 (3), 0-6.

Iberica, aflată pe locul 42 WTA, a bifat astfel prima victorie din carieră împotriva unei jucătoare din Top 5.

Americanii au revenit însă prin Taylor Fritz, care a reușit o adevărată performanță de rezistență.

Numărul 9 mondial a salvat o minge de meci în fața lui Jaume Munar, într-un duel de peste trei ore, câștigat cu 7-6 (4), 3-6, 7-6 (6).

Fritz a jucat cu probleme medicale la genunchi și chiar cu un deget de la picior însângerat. Americanul a cerut time-out medical în setul decisiv. Dar, a reușit să rămână în joc și să trimită confruntarea în decisivul de dublu mixt.

Meciul de dublu mixt a pecetluit calificarea SUA în sferturile United Cup

Calificarea Statelor Unite a fost pecetluită în proba de dublu mixt, unde Coco Gauff s-a răscumpărat pentru eșecul din meciul de simplu, alături de Christian Harrison.

Cei doi au trecut de perechea spaniolă Íñigo Cervantes / Yvonne Cavallé-Reimers. Americanii s-au impus cu scorul de 7-6 (5), 6-0, după ce au revenit de la un break în primul set.

Succesul a eliminat definitiv Spania din competiție și a confirmat SUA ca și câștigătoare a Grupei A.

Duminică, Elveția a fost prima echipă care a obținut calificarea în sferturile United Cup, după ce a câștigat Grupa C, disputată tot la Perth.