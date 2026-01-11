Polonia câștigă în premieră United Cup după victoria cu Elveția

Elveția a început în forță, după ce campioana olimpică de la Tokyo, Belinda Bencic, a învins-o pe fosta lideră mondială Iga Swiatek cu 3-6, 6-0, 6-3 în primul meci.

Polonia a egalat prin Hubert Hurkacz, care l-a învins pe Stan Wawrinka cu 6-3, 3-6, 6-3.

Titlul a fost decis în meciul de dublu mixt, unde perechea poloneză Katarzyna Kawa / Jan Zielinski a câștigat în fața Belindei Bencic și a lui Jakub Paul, cu 6-4, 6-3.

Pentru Polonia este primul titlu United Cup, după ce pierduse finala din 2025 în fața Statelor Unite și pe cea din 2024 contra Germaniei.

„În sfârșit, am reușit, a treia oară a fost cu noroc”, a declarat Swiatek