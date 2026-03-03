Prima pagină » Sport » Indian Wells 2026: programul rundelor și unde se vede la TV în România

Turneul de tenis de la Indian Wells, oficial cunoscut ca BNP Paribas Open 2026, începe pe 4 martie și se desfășoară până pe 15 martie 2026, reunind staruri din circuitul ATP și WTA pe hard-court în Palm Springs, California. Este primul Masters 1000 al sezonului și, cum este tradiția, atrage cei mai buni jucători mondiali - iar fanii din România pot urmări transmisiunea meciurilor în direct la televizor.
03 mart. 2026, Sport

Competiția oficială de simplu și dublu pentru bărbați și femei se desfășoară între 4 și 15 martie 2026, în complexul Indian Wells Tennis Garden.

Înaintea startului principal, programul include și calificări. Acestea au avut loc în primele zile ale lunii martie. Ceremonia de tragere la sorți pentru tablourile principale a avut loc pe 2 martie.

Turneul reunește un tablou mare de 96 de jucători atât în competiția masculină, cât și în cea feminină, iar meciurile includ runde de calificare, tururi consecutive, sferturi, semifinale și finale.

Unde se vede Indian Wells 2026 la TV în România

Pentru telespectatorii din România, turneul poate fi vizionat pe Digi Sport 2. Se vor transmite în direct meciuri de pe parcursul întregii zile, din fazele de început și până la finalele competiției.

Se pot urmări live sesiuni de meciuri în direct noaptea târziu și dimineața devreme și transmisiuni din timpul zilei, cu cele mai importante dueluri. De asemenea vor fi difuzate sesiuni multiple pe parcursul zilelor consecutive ale turneului.

Acoperirea TV include atât meciuri din competițiile de simplu masculin și feminin, cât și din probele de dublu.

Rundele care marchează turneul

Desfășurarea BNP Paribas Open 2026 respectă tradiția turneelor mari: după fazele de calificare și tragerea la sorți, programul principal începe cu tururi incipiente ce duc către runde tot mai avansate. Potrivit informațiilor disponibile, principalele etape sunt:

  • 4–7 martie – tururile inițiale ale tablourilor principale
  • 8–11 martie – optimi și sferturi de finală
  • 12–14 martie – semifinale și finale de dublu
  • 15 martie – finale de simplu masculin și feminin

Alternative pentru urmărirea Indian Wells

În afară de televiziunea din România, turneul este transmis pe platforme de streaming și canale specializate la nivel global. Pe Tennis Channel, Tennis TV sau WTA TV, se oferă acoperire extinsă și posibilitatea de a vedea întâlniri în direct sau la cerere.

Aceste opțiuni pot fi utile mai ales pentru fanii care doresc să urmărească simultan mai multe meciuri. Sau dacă doresc să aleagă confruntările care îi interesează cel mai mult.

Pentru detalii actualizate despre meciuri, ora exactă a fiecărei runde sau ordinea completă a întâlnirilor, site-urile oficiale și paginile dedicate ale turneului rămân cele mai precise surse, actualizate zilnic pe măsură ce competiția avansează.

