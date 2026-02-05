Secretul oamenilor cu au mereu casa curată și ordonată: trucuri care fac curățenia mai ușoară și te ajută să te bucuri de timp liber în weekend

Păstrează ordinea pe măsură ce faci treburile zilnice

Te-ai îmbrăcat de două sau trei ori înainte să alegi ținuta? Ai folosit câteva cratițe pentru micul dejun? Curăță și pune totul la loc imediat, înainte de a trece la următoarea activitate. Dacă aplici acest obicei pe tot parcursul zilei, la final vei avea mult mai puțin dezordine de rezolvat, notează Telegraf.rs.

Șterge rapid suprafețele

Un șters scurt poate face minuni. Dacă după fiecare activitate cureți suprafața pe care ai folosit-o, blatul și elementele din sticlă vor rămâne curate și gata de utilizare.

De la ștergerea ușilor de la duș până la ștergerea chiuvetei după spălatul vaselor, o rutină mică zilnică previne acumularea murdăriei și menține suprafețele impecabile.

Spală rufele în fiecare zi

Evită acumularea rufelor punând cel puțin un program de spălat în mașină în fiecare zi. Întreținerea hainelor curat pentru întreaga familie este inevitabilă, așadar dacă faci acest lucru constant, rufele nu se vor aduna și nu îți vor ocupa întreaga zi de weekend.

Organizează hârtiile

Notificările poștale, facturile, notițele școlare și meniurile pentru livrări: hârtia se adună foarte repede. Ține suprafețele din bucătărie și de la birou ordonate creând locuri separate pentru fiecare tip de hârtie.

De exemplu, o cutiuță pentru meniuri și cupoane, dosare pentru facturi, notițe școlare și alte documente importante. Pune-le la locul lor imediat ce le primești.

Donează și scapă de lucrurile inutile

Lucrurile inutile creează haos în case. Probabil nu ai nevoie de 15 sticle de apă pentru o familie de patru persoane, iar tricoul pe care copilul tău l-a depășit acum câteva luni cu siguranță poate fi dat mai departe.

Este mai ușor să menții ordinea când nu există dezordine. Păstrează doar lucrurile cu valoare sentimentală, dar scapă de cele pe care nu le folosești sau nu le iubești.

Cum menții bucătăria impecabilă

Curățenie săptămânală a frigiderului

Dacă observi pete ciudate sub alimente în frigider, este timpul pentru o curățenie temeinică. Curățarea regulată a frigiderului nu doar îl menține ordonat, dar te ajută să știi exact ce îți trebuie la următoarea cumpărătură.

Șterge după ce gătești

Rezistă tentației de a te arunca pe canapea după cină. Cu cât vasele și cratițele stau mai mult, cu atât mai greu vor fi de curățat. Spală și pune totul în mașina de spălat imediat după masă: chiuveta va fi goală mai repede decât te aștepți.

Cum menții ordinea în dormitor

Aranjează patul

Una dintre lucrurile pe care le poți controla în haosul zilei este patul tău. Doar câteva minute pentru a aranja lenjeria te ajută să începi ziua cu un sentiment de ordine și realizare.

Strânge înainte de culcare

Fă o trecere rapidă prin camerele pe care le folosești cel mai mult înainte de a merge la culcare. Pune la loc jucăriile, încălțămintea și pături, și pregătește gențile și rucsacii pentru ziua următoare. Astfel, dimineața vei fi recunoscător pentru această rutină.

Ține dezordinea sub control

Menținând suprafețele libere de dezordine, curățenia va fi mai ușoară, iar spațiul mai atrăgător. Nu lăsa haosul să se acumuleze pe masa din sufragerie sau pe blatul din bucătărie. Acordă câteva minute pentru a aranja coșurile pentru gustări, hainele și poșetele imediat ce te întorci acasă.

Folosește unelte de organizare și creează o rutină

Pe piață există multe produse care te ajută să ții lucrurile ordonate. Folosește cârlige pentru uși, organizatoare pentru dulapuri și pungi de depozitare sub pat astfel încât fiecare lucru să aibă locul său.

Este important să ai un program săptămânal de curățenie, dar este, de asemenea, o idee bună să adaugi în calendar activități de curățenie periodică pe tot parcursul anului, cum ar fi curățarea dulapurilor sau spălatul ferestrelor la intervale regulate, în loc să faci totul deodată primăvara.

Prin introducerea acestor obiceiuri zilnice în programul tău, vei construi treptat o casă care rămâne ordonată 24/7. Experții spun că orice rutină devine un obicei simplu după primele 21 de zile.