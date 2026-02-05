Speli rufele la 40 de grade? Iată ce bacterii periculoase supraviețuiesc fără probleme

Diferența dintre curățenia vizuală și siguranța microbiologică este mai mare decât credem. Așadar, ce bacterii pot supraviețui spălării la 40 de grade?

Conform cercetărilor publicate în reviste de microbiologie aplicată, cum ar fi Journal of Applied Microbiology și PLOS ONE, temperaturile scăzute de spălare nu elimină toți microorganismele. Din contră, anumite bacterii sunt foarte rezistente și pot supraviețui ciclurilor de spălare la 30 și 40 de grade, mai ales dacă se folosește un program scurt.

Cele mai frecvente sunt:

Esh­erichia coli (E. coli) – bacterie comună a tractului intestinal, posibilă agentă a infecțiilor intestinale și urinare, care poate rezista la temperaturi ridicate pentru unele tulpini, și unele supraviețuiesc spălării la 40 °C fără eliminare completă.

– bacterie comună a tractului intestinal, posibilă agentă a infecțiilor intestinale și urinare, care poate rezista la temperaturi ridicate pentru unele tulpini, și unele supraviețuiesc spălării la 40 °C fără eliminare completă. Stafilococ (Staphylococcus aureus) – poate supraviețui la spălări la temperaturi de 40 °C și, în unele cazuri, și peste această temperatură dacă nu există dezinfectant adecvat în detergent.

(Staphylococcus aureus) – poate supraviețui la spălări la temperaturi de 40 °C și, în unele cazuri, și peste această temperatură dacă nu există dezinfectant adecvat în detergent. Enterococi – bacterii care pot rămâne pe materialele textile după cicluri de spălare la temperaturi mai joase, mai ales dacă programul de spălare este scurt.

Aceste bacterii se găsesc frecvent pe rufele care au contact cu pielea, transpirația și fluidele corporale, dar pot contamina și hainele spălate împreună cu astfel de articole.

Specialiștii atrag atenția că prezența acestor bacterii nu înseamnă automat boală, dar riscul crește în locuințele în care sunt copii mici, persoane în vârstă, bolnavi cronici sau persoane cu sistem imunitar slăbit.

Ce rufe nu ar trebui spălate la temperaturi scăzute

Există articole textile pentru care spălarea la 40 de grade nu este suficientă, indiferent de calitatea detergentului. Printre acestea se numără:

lenjeria intimă

prosoapele

așternuturile și lenjeriile de pat

hainele copiilor

îmbrăcămintea care a intrat în contact cu fluide corporale

Motivul este simplu: aceste articole ating direct pielea și creează condiții ideale pentru ca bacteriile să rămână și să se înmulțească. Spălarea la 60 °C reduce semnificativ numărul de bacterii și este considerată standardul de aur al igienei domestice.

Este important de precizat că spălatul zilnic la 90 °C nu este necesar decât în situații speciale, cum ar fi boala, infecții sau în medii medicale.

Mașina de spălat poate fi și ea un rezervor de bacterii

Un factor des neglijat este mașina de spălat însăși. Mediul umed, reziduurile de detergent și utilizarea frecventă a temperaturilor scăzute favorizează formarea unui biofilm, un strat de bacterii și mucegai care se acumulează în:

garnitura din cauciuc a ușii

sertarul pentru detergent

țevile interne ale mașinii

O mașină prost întreținută poate transfera bacterii pe rufele curățate, indiferent de temperatura la care sunt spălate.

Sfaturi de la specialiști

O dată pe lună pornește mașina goală, la temperaturi înalte (60 sau 90 °C), folosind fie un produs special pentru curățarea mașinii, fie combinația de oțet și bicarbonat de sodiu, pentru a elimina depunerile și microorganismele.

Vestea bună este că temperaturile scăzute nu sunt, prin ele însele, rele. Hainele care nu au contact direct cu pielea, precum blugii, hanoracele, jachetele sau alte piese purtate doar o perioadă scurtă, pot fi spălate în siguranță la 30 sau 40 de grade

Cheia este separarea rufelor și combinarea inteligentă a temperaturilor:

rufe igienic sensibile: temperaturi mai ridicate

haine exterioare / purtate scurt: temperaturi mai joase

curățare regulată a mașinii

Specialiștii sunt de acord într‑un punct: ecologia și sănătatea nu trebuie să fie în conflict, dar în cazul rufelor sensibile din punct de vedere igienic, sănătatea trebuie să primeze.

Concluzia este clară: spălarea la temperaturi scăzute este practică și economisește energie, dar pentru articole ca lenjeria intimă, prosoapele și lenjeriile de pat, 60 °C rămâne necesar dacă vrei curățenie reală, nu doar un miros plăcut.