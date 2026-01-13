Pe acest obiect se află mai multe bacterii periculoase decât pe toaletă, chiar dacă îl folosim în mod regulat

Publicația Origo avertizează că placa de tăiat poate pune în pericol sănătatea dacă nu este curățată corespunzător.

Bacteriile pătrund în micile crăpături și zgârieturi cauzate de cuțite. Dacă rămâne umedă, mucegaiul și agenții patogeni se înmulțesc rapid.

Ce bacterii periculoase se ascund în tocător

Salmonella din carne crudă de pasăre, ouă și produse lactate.

Bacterii fecale din alimentele contaminate.

Listeria, deosebit de periculoasă pentru femeile însărcinate și persoanele cu imunitate slăbită.

E. coli din carnea de vită crudă sau legumele nespălate. Poate provoca infecții urinare grave, colită hemoragică și leziuni renale.

Cum să folosiți placa de tăiat în siguranță

Folosiți cel puțin două plăci de tăiat. Una pentru carne și pește crud, alta pentru legume, fructe și pâine.

Această măsură reduce semnificativ răspândirea agenților patogeni și previne contaminarea încrucișată.

Nu mâncați niciodată direct de pe placa de tăiat! Unii o folosesc în locul farfuriei pentru a nu murdări vasele, dar își pun sănătatea în pericol.

Curățare zilnică obligatorie

Înainte de utilizare, frecați suprafața cu apă caldă, detergent și burete. Ștergeți bine pentru a lucra pe o placă uscată.

Oțetul și bicarbonatul de sodiu fac minuni. Pulverizați pe suprafață și lăsați câteva minute să acționeze.

Dacă placa are prea multe zgârieturi și crăpături, înlocuiți-o cu una nouă.

Alte focare de bacterii din bucătărie

Bureții de vase rămân umezi și rețin particule de alimente. Înlocuiți-i săptămânal.

Prosoapele de bucătărie trebuie schimbate la fiecare 2-3 zile. Spălați-le la temperatură ridicată.

Nu folosiți același burete și prosop timp de săptămâni, mai ales după mesele animalelor de companie.