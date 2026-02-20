Prima pagină » Social » ANSVSA anunță rechemarea unui produs, după ce testele au indicat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, vineri, rechemarea de pe piață a produsului „Korean Street Hongdae Red Chilli Topokki”, după ce testele interne au indicat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus.
20 feb. 2026

Potrivit ANSVSA, echemarea a fost inițiată de operatorul YORIJORI FOOD SRL, ca măsură preventivă de protecție a consumatorilor.

Produsul vizat este „Korean Street Hongdae Red Chilli Topokki”, varianta cu aromă dulce-iute, cu codul EAN 8805957023964. Sunt vizate loturile cu datele de expirare 13.02.2027 și 10.03.2027.

„Rechemarea se aplică exclusiv datelor de expirare menționate mai sus (și BBD: 15.04.2027, aferent unei alte rechemări). Alte loturi/date de expirare ale produsului și alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate”, a transmis ANSVSA.

Instituția precizează că toxinele Bacillus cereus pot provoca greață, vărsături sau diaree, iar consumul produsului este descurajat, deoarece nu poate fi exclus un risc pentru sănătate.

Consumatorii care au cumpărat produsul din loturile indicate sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze comerciantului de la care a fost achiziționat.

