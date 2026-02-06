Prima pagină » Social » Alertă alimentară în România. ANSVSA anunță retragerea de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari

Alertă alimentară în România. ANSVSA anunță retragerea de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari

Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunță, vineri, retragerea de pe piață a unor formule de lapte praf pentru sugari, pe fondul unei posibile prezente a unei toxine periculoase.
Alertă alimentară în România. ANSVSA anunță retragerea de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Pexels
Diana Nunuț
06 feb. 2026, 12:19, Social

„ANSVSA informează publicul cu privire la retragerea de pe piață a unor formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a posibilei prezențe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP)”, se arată în anunțul făcut de instituție vineri, pe pagina de Facebook.

Vizate de măsura retragerii de pe piață sunt mai multe formule de lapte praf Aptamil:

  • Aptamil AR (gramaj – 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027);
  • Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj – 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar şi cel cu gramajul de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026.
  • Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum şi cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.
  • Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj – 800 g, dată de expirare: 13.05.2027),
  • Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027);
  • Milupa Milumil 1 (gramaj – 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

În acest sens, ANSVSA recomandă persoanelor care au achiziţionat produse din cele două loturi menționate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Anunțul retragerii acestor formule de lapte pentru sugari vine după ce în data de 6 ianuarie, Nestlé a anunțat o retragere globală a unor loturi de lapte praf pentru sugari din gamele sale, după ce a fost identificat un risc potențial de contaminare cu cereulidă, o toxină care poate provoca toxiinfecții alimentare.

În România, ANSVSA a mai făcut anunțuri, în ultima lună, privind retragerea de pe piață a unor alte formule și loturi de lapte praf.

Recomandarea video

Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media
G4Media
Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Libertatea
O mai ai prin casă? Ce valoare are în 2026 celebra bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare. Te poți îmbogăți
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor