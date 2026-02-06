Alertă alimentară în România. ANSVSA anunță retragerea de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari

„ANSVSA informează publicul cu privire la retragerea de pe piață a unor formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a posibilei prezențe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP)”, se arată în anunțul făcut de instituție vineri, pe pagina de Facebook.

Vizate de măsura retragerii de pe piață sunt mai multe formule de lapte praf Aptamil:

Aptamil AR (gramaj – 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027);

Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj – 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar şi cel cu gramajul de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026.

Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum şi cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj – 800 g, dată de expirare: 13.05.2027),

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027);

Milupa Milumil 1 (gramaj – 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

În acest sens, ANSVSA recomandă persoanelor care au achiziţionat produse din cele două loturi menționate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Anunțul retragerii acestor formule de lapte pentru sugari vine după ce în data de 6 ianuarie, Nestlé a anunțat o retragere globală a unor loturi de lapte praf pentru sugari din gamele sale, după ce a fost identificat un risc potențial de contaminare cu cereulidă, o toxină care poate provoca toxiinfecții alimentare.

În România, ANSVSA a mai făcut anunțuri, în ultima lună, privind retragerea de pe piață a unor alte formule și loturi de lapte praf.