Lista țărilor afectate de retragerea formulei de lapte Nestle pentru sugari este în creștere

Luni, mai multe dintre filialele sale din Europa, în special din Germania, Italia și Suedia, au anunțat retrageri voluntare de produse din cauza potențialei prezențe a unei substanțe bacteriene care ar putea provoca probleme digestive, cum ar fi diareea și vărsăturile.

„Până în prezent nu au fost confirmate cazuri de boală legate de produsele afectate”, a declarat gigantul alimentar elvețian pe site-ul său web, citat de Le Figaro, explicând că aceasta a fost o măsură de precauție. Cu toate acestea, lista țărilor afectate a continuat să crească, deoarece grupul a actualizat-o în conformitate cu discuțiile cu autoritățile locale pentru a asigura respectarea procedurilor specifice de retragere ale fiecărei țări. Vineri, lista includea peste cincizeci de țări, inclusiv piețe majore precum China și Brazilia.

Deja afectată de scandalul legat de apa îmbuteliată, acțiunile Nestle au scăzut cu 3,59% în ultimele cinci zile, ajungând la 75,41 franci elvețieni, în timp ce SMI, indicele de referință al pieței bursiere elvețiene, a crescut cu 1,73%.

Însă laptele praf pentru sugari este o categorie de produse sensibilă, iar „Nestle trebuie acum să ofere o actualizare clară și cuprinzătoare imediat ce se cunoaște amploarea problemei, pentru a începe să se restabilească încrederea”, insistă analistul.

Cantitățile identificate sunt infime

Luni, Nestle a explicat această nouă retragere invocând potențiala prezență a cereulidei, o substanță bacteriană derivată din microorganismul Bacillus cereus, identificat la unul dintre furnizorii săi. Deși detectate în cantități „infime”, loturile potențial afectate au fost retrase „ca măsură de precauție”, a explicat Nestle Franța într-un comunicat luni.

Grupul „a început deja să se aprovizioneze de la alți furnizori”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Nestle pentru AFP. De asemenea, a fost dezvoltat un instrument, deja implementat în unele țări, pentru a căuta numărul lotului și a verifica dacă acesta este afectat, a adăugat ea.

Pe site-ul fiecărei țări afectate, Nestle a publicat detalii despre numerele de lot și a furnizat un număr de telefon pentru a răspunde la întrebările consumatorilor. Aceste formule de lapte praf pentru sugari sunt comercializate sub denumiri diferite, în funcție de țară.