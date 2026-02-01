Toxina găsită în laptele pentru bebeluși de la Nestlé și Danone, urmărită până la un laborator din Wuhan, orașul de unde a pornit pandemia

Ingredientul, ulei bogat în acid arahidonic (ARA), care a fost expus la o toxină numită cereulidă, provenea dintr-un laborator din Wuhan. Acesta a fost adăugat în sute de sortimente de lapte praf pentru sugari înainte de a fi distribuit în peste 65 de țări de pe cinci continente, notează Financial Times.

Criza a stârnit reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile consumatorilor și a ONG-urilor din domeniul sănătății publice, care cer controale mai stricte în acest sector, susținând că producătorii au compromis siguranța copiilor în goana după profit.

„Laptele praf comercial este produs printr-un lanț de aprovizionare orientat spre profit, iar companiile sunt presate să obțină ingrediente ieftine”, a declarat Rachel Childs, nutriționist principal la organizația First Steps Nutrition Trust. „Asta înseamnă că o contaminare microbiană a unui ingredient provenit dintr-o singură sursă poate provoca o contaminare la nivel global.”

Industria laptelui praf pentru sugari este dominată de câteva companii mari, printre care Nestlé și Danone, precum și grupurile americane Abbott Laboratories și Mead Johnson, deținut de Reckitt. Sectorul a fost supus unei atenții regulatorii intense în ultimii cinci ani, după penurii, creșteri de prețuri și alte retrageri masive de produse.

Ingredientul aflat la originea celei mai recente crize a reaprins dezbaterea privind compoziția tot mai complexă a laptelui praf pentru sugari și modul în care acestea sunt promovate, în contextul în care companiile concurează pentru fidelitatea părinților pe fondul scăderii natalității.

Contaminarea a avut loc într-o unitate deținută de compania biotehnologică Cabio Biotech, listată la Bursa din Shanghai, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Compania produce ulei ARA, conceput pentru a imita un acid gras din laptele matern, din fungi fermentați.

Aceasta a fost înființată ca joint venture cu compania americană de trading de materii prime Cargill până în 2012, când aceasta s-a retras, potrivit companiei. O persoană familiarizată cu situația a precizat că Cargill încă distribuie produsul, dar nu îl mai produce.

Acțiunile Cabio Biotech au scăzut cu aproape 19% în ultima lună. Compania nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Acțiunile Nestlé, în picaj

Investitorii sunt îngrijorați de daunele de imagine pe care scandalul le-ar putea provoca brandurilor. Cel mai mare producător de lapte praf pentru sugari din lume, Nestlé, a înregistrat o scădere a acțiunilor de aproape 4% de la începutul anului, în timp ce Danone a pierdut peste 13% în aceeași perioadă.

Analistul Barclays Warren Ackerman a spus că industria laptelui praf pentru sugari a fost marcată de o serie de crize de contaminare, de la scandalul melaminei din China din 2008 până la focarul de Cronobacter din SUA din 2022.

„Părinții tind să schimbe marca mai întâi și să pună întrebări mai târziu”, a spus el. „Pierderea încrederii poate dura mai mult decât retragerea produselor, ducând la pierderi structurale de cotă de piață, afectarea brandului și ieșiri strategice.”

Pe parcursul lunii ianuarie, cei trei producători au fost nevoiți să retragă produse care ar fi putut fi contaminate cu cereulidă, toxină care provoacă vărsături și diaree. Franța a deschis o anchetă privind moartea a doi sugari care au consumat laptele contaminat, deși nu a fost stabilită încă o legătură cauzală.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a anunțat miercuri că își actualizează avizul științific privind cereulida, urmând să stabilească un prag de siguranță al toxinei înainte de declanșarea unei retrageri de produse. În prezent nu există un nivel sigur stabilit.

Organizația europeană pentru protecția consumatorilor Foodwatch a depus joi plângeri legale în Franța împotriva Nestlé și a celorlalte companii implicate, precum și împotriva autorităților europene pentru că nu au informat consumatorii la timp despre contaminare.

„Producătorii de lapte praf pentru sugari au obligația legală de a garanta siguranța produselor pe care le pun pe piață”, a declarat Ingrid Kragl, directoarea pentru informare publică a Foodwatch. „Companiile vizate au demonstrat o neglijență revoltătoare.”

Nestlé a informat autoritățile olandeze pe 10 decembrie că a descoperit contaminarea în urma unor teste interne la una dintre fabricile sale din Olanda. Compania a petrecut săptămâni testând ingredientele înainte de a identifica uleiul ARA drept sursa problemei, iar pe 5 ianuarie a declanșat retragerile de produse.

Companiile se bazează în principal pe propriile sisteme interne de control al calității și testare microbiologică. Însă analiștii și ONG-urile susțin că, din cauza complexității ingredientelor și a lanțurilor de aprovizionare, aceste protocoale pot fi insuficiente.

„Având în vedere riscurile și nivelul de reglementare, cred cu tărie că producătorii ar trebui, și practic trebuie, să externalizeze o parte din controlul calității și testare, mai ales pentru ingredientele și produsele foarte sensibile”, a declarat analistul Vontobel Jean-Philippe Bertschy.

Ce spun reprezentanții companiilor

Un purtător de cuvânt al Nestlé a spus că firma a fost prima care a detectat problema și că a „acționat rapid pentru a notifica autoritățile, a avertiza industria și a informa clienții, partenerii și, cel mai important, consumatorii”.

Un reprezentant Lactalis a declarat: „Lactalis aplică protocoale stricte de calitate și siguranță alimentară. Toxina cereulidă nu este inclusă în lista controalelor reglementate pentru produsele destinate sugarilor, ceea ce explică de ce nu a fost identificată în analizele efectuate.”

Danone a refuzat să comenteze.

Uleiul ARA aflat în centrul scandalului a readus în prim-plan îngrijorările vechi legate de direcția în care se dezvoltă industria laptelui praf pentru sugari. Pentru a oferi produse considerate mai inovatoare și mai scumpe, companiile adaugă tot mai multe ingrediente pentru a le face să semene cât mai mult cu laptele matern.

Printre aceste inovații se numără vitaminele, prebioticele numite oligozaharide din laptele matern (HMO) pentru sănătatea intestinală, precum și ARA pentru dezvoltarea creierului și a sistemului imunitar. Totuși, cercetătorii dezbat eficiența acestor suplimente.

Potrivit Codex Alimentarius, setul de standarde alimentare stabilit de organismele ONU pentru laptele pentru sugari, toate companiile trebuie să respecte același conținut nutrițional minim. Orice ingredient adăugat peste această listă, inclusiv ARA, este opțional.

Pe măsură ce lanțurile de aprovizionare devin tot mai complexe, grupuri de campanie, inclusiv International Baby Food Action Network, cer Organizației Mondiale a Sănătății să actualizeze standardele, inclusiv prin avertizarea părinților asupra riscului de contaminare în timpul procesului de producție, nu doar în timpul preparării acasă.

O investigație recentă a autorității britanice pentru concurență a concluzionat că producătorii percep prețuri „exagerate” pentru laptele praf pentru bebeluși. Printre constatări s-a numărat faptul că ingredientele brute din gamele premium nu costă mai mult decât cele din produsele standard.