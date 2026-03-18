Volodimir Zelenski îl vizitează pe premierul Spaniei, omul care a criticat războiul lui Donald Trump împotriva Iranului. Agenda președintelui ucrainean

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns miercuri la Madrid, unde a inclus pe agenda sa o vizită la compania Sener Aerospace & Defence, potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale, Serhii Nykyforov.

„Președintele Zelenski inspectează mostre de echipamente și producția la Sener Aerospace & Defence. Acordurile de apărare ucraineno-spaniole vor fi semnate în prezența sa”, a precizat Serhii Nykyforov, scrie Ukrinform.

Programul vizitei cuprinde și întâlniri oficiale cu lideri importanți ai Spaniei.

Președintele ucrainean urmează să discute cu prim-ministrul Pedro Sánchez, cu președinta Congresului Deputaților, Francina Armengol, cu președintele Senatului, Pedro Rollán, dar și cu regele Felipe al VI-lea.

Deplasarea în Spania vine la scurt timp după vizita pe care a avut-o în Regatul Unit, marți, unde Zelenski a încheiat un acord de apărare cu premierul britanic Keir Starmer.

Înțelegerea vizează dezvoltarea capacităților de apărare, în special în domeniul combaterii dronelor, unde Ucraina deja a acumulat experiență pe front.

Potrivit autorităților britanice, acordul are rolul de a „consolideze capacitatea defensivă globală împotriva proliferării echipamentelor militare de înaltă tehnologie și costuri reduse, inclusiv drone”.

Acordul se bazează pe combinarea experienței militare a Ucrainei cu resursele industriale ale Marii Britanii, în vederea producerii și furnizării de tehnologii de apărare.

De asemenea, parteneriatul include o finanțare de 500.000 de lire sterline pentru crearea unui Centru de Excelență în Inteligență Artificială, care va funcționa în cadrul Ministerului Apărării din Ucraina.

Premierul Spaniei, unul dintre cei mai mari critici ai lui Trump

Luni, premierul Spaniei, Pedro Sánchez a declarat că președintele SUA, Donald Trump, slăbește ordinea internațională prin războiul împotriva Iranului.

„Este vorba despre un război unilateral declanșat de două națiuni, de două guverne, fără a se consulta sau a se coordona cu aliații lor”, a declarat Sánchez într-un interviu publicat luni în cadrul podcastului „The Rest Is Politics”.

„Există o provocare clară venită din partea administrației americane atunci când vine vorba de slăbirea și subminarea ordinii internaționale”, a spus el, potrivit Bloomberg.

Sánchez este unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump în cadrul Uniunii Europene, acuzându-l pe președintele american că a declanșat un război „ilegal”.

Acesta i-a stârnit nemulțumirea după ce a blocat utilizarea a două baze militare americane în conflictul cu Iranul. Poziția sa se adaugă unei liste lungi de dispute cu Washingtonul, inclusiv refuzul de a se angaja să aloce 5% din PIB pentru apărare.