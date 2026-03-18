Volodimir Zelenski îl vizitează pe premierul Spaniei, omul care a criticat războiul lui Donald Trump împotriva Iranului. Agenda președintelui ucrainean

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns miercuri la Madrid, unde a inclus pe agenda sa o vizită la compania Sener Aerospace & Defence, potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale, Serhii Nykyforov.
„Președintele Zelenski inspectează mostre de echipamente și producția la Sener Aerospace & Defence. Acordurile de apărare ucraineno-spaniole vor fi semnate în prezența sa”, a precizat Serhii Nykyforov, scrie Ukrinform.
Programul vizitei cuprinde și întâlniri oficiale cu lideri importanți ai Spaniei.
Președintele ucrainean urmează să discute cu prim-ministrul Pedro Sánchez, cu președinta Congresului Deputaților, Francina Armengol, cu președintele Senatului, Pedro Rollán, dar și cu regele Felipe al VI-lea.
Deplasarea în Spania vine la scurt timp după vizita pe care a avut-o în Regatul Unit, marți, unde Zelenski a încheiat un acord de apărare cu premierul britanic Keir Starmer.
Înțelegerea vizează dezvoltarea capacităților de apărare, în special în domeniul combaterii dronelor, unde Ucraina deja a acumulat experiență pe front.
Potrivit autorităților britanice, acordul are rolul de a „consolideze capacitatea defensivă globală împotriva proliferării echipamentelor militare de înaltă tehnologie și costuri reduse, inclusiv drone”.
Acordul se bazează pe combinarea experienței militare a Ucrainei cu resursele industriale ale Marii Britanii, în vederea producerii și furnizării de tehnologii de apărare.
De asemenea, parteneriatul include o finanțare de 500.000 de lire sterline pentru crearea unui Centru de Excelență în Inteligență Artificială, care va funcționa în cadrul Ministerului Apărării din Ucraina.
Luni, premierul Spaniei, Pedro Sánchez a declarat că președintele SUA, Donald Trump, slăbește ordinea internațională prin războiul împotriva Iranului.
„Este vorba despre un război unilateral declanșat de două națiuni, de două guverne, fără a se consulta sau a se coordona cu aliații lor”, a declarat Sánchez într-un interviu publicat luni în cadrul podcastului „The Rest Is Politics”.
„Există o provocare clară venită din partea administrației americane atunci când vine vorba de slăbirea și subminarea ordinii internaționale”, a spus el, potrivit Bloomberg.
Sánchez este unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump în cadrul Uniunii Europene, acuzându-l pe președintele american că a declanșat un război „ilegal”.
Acesta i-a stârnit nemulțumirea după ce a blocat utilizarea a două baze militare americane în conflictul cu Iranul. Poziția sa se adaugă unei liste lungi de dispute cu Washingtonul, inclusiv refuzul de a se angaja să aloce 5% din PIB pentru apărare.