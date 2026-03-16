Războiul din Orientul Mijlociu. Doi miniștri ai Germaniei îl atacă frontal pe Trump. Președintele SUA avertizează: „Dacă aliații nu reușesc să ajute SUA în Iran, NATO va avea un viitor foarte rău” / Iranul amenință România

BREAKING Iranul amenință România că punerea bazelor la dispoziția SUA echivalează cu participarea la agresiune

Iranul a avertizat luni România că punerea bazelor sale militare la dispoziția Statelor Unite ar echivala, în opinia Teheranului, cu participarea la o agresiune militară împotriva Republicii Islamice, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, relatate de presa internațională.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei, luni, în cadrul conferinței de presă săptămânale. Potrivit aceleiași surse, oficialul iranian a spus că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internațional și ar atrage răspunderea internațională a României.

Germania și Grecia exclud orice implicare militară în operațiunile din Strâmtoarea Ormuz

Războiul din Iran nu are nicio legătură cu alianța NATO pentru apărare, spune un purtător de cuvânt al guvernului german, adăugând că Germania nu va participa la război și nici la menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz prin mijloace militare.

„Atâta timp cât acest război continuă, nu va exista nicio participare, nici măcar în vreun efort de a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă prin mijloace militare”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului.

Grecia nu se va angaja în nicio operațiune militară în Strâmtoarea Ormuz, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului grec, Pavlos Marinakis.

Regatul Unit nu va fi implicat într-un război mai amplu din Orientul Mijlociu: premierul Starmer

Regatul Unit nu va fi atras într-un război mai amplu, a declarat premierul Starmer, după ce comentariile lui Trump au avertizat că viitorul NATO ar putea fi în joc dacă aliații, inclusiv Regatul Unit, nu oferă sprijin militar în regiune.

Starmer a declarat că prioritatea Regatului Unit rămâne protejarea cetățenilor săi din regiune, luând în același timp măsurile necesare pentru a se apăra pe sine și pe aliații săi.

El a adăugat că Marea Britanie nu se va permite să fie atrasă într-un conflict mai amplu și va continua să depună eforturi pentru o rezoluție rapidă, menită să restabiliască securitatea și stabilitatea în regiune.

Doi miniștri ai Germaniei îl atacă frontal pe Trump: “Ce se așteaptă Trump să facă o mână de fregate europene și puternica Marină a SUA nu poate face? Nu este războiul nostru, nu l-am început noi, nu participăm”

UPDATE. “Ce se așteaptă Trump să facă o mână de fregate europene și puternica Marină a SUA nu poate face? Acesta nu este războiul nostru și nu l-am început noi. Germania nu va participa cu armata sa la securizarea Strâmtorii Ormuz”, a declarat astăzi, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Acesta este al doilea membru al cabinetului Merz care îl atacă pe președintele SUA.

„Dreptul internațional nu trebuie… să conducă la posibilitatea ca un regim nedrept precum Iranul să continue pur și simplu. Susținem dreptul internațional… dar există și eșecuri”, spune Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, într-o intervenție televizată.

„Vom fi în curând o parte activă a acestui conflict? Nu.

Nu vom participa la acest conflict.

„Dorim să participăm la negocieri, deoarece securitatea Strâmtorii Ormuz și a Mării Roșii va fi realizată doar printr-o soluție negociată, iar acest lucru va necesita discuții cu iranienii”, spune șeful diplomației de la Berlin.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că este sceptic și cu privire la o posibilă extindere a misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Strâmtoarea Ormuz.

„Va fi important ca Statele Unite și Israelul să clarifice momentul în care consideră că obiectivele militare ale operațiunii lor au fost atinse. Aici avem nevoie de mai multă claritate”, menționează el.

WSJ: Războiul din Orientul Mijlociu provoacă un nou șoc energetic pentru Europa, într-un moment în care economiile sunt deja fragile

Un șoc energetic provocat de războiul din Orientul Mijlociu riscă să dea o lovitură dură economiei Europei, într-un moment complicat pentru continent. Europa speră să accelereze creșterea economică în acest an, după o perioadă lungă de stagnare care a alimentat nemulțumirea alegătorilor de pe întreg continentul.

Factorii de decizie încearcă să găsească soluții de sprijin, însă opțiunile sunt mai limitate decât în timpul invaziei Rusiei în Ucraina, în urmă cu patru ani. Atunci, datoria publică și costurile de împrumut erau mai mici, iar gospodăriile și companiile europene dispuneau de bani proveniți din programele de stimulare economică din perioada pandemiei, informează scrie The Wall Street Journal.

În prezent, costurile de împrumut cresc în întreaga Europă, iar datoria publică în Marea Britanie și Franța se află la cel mai ridicat nivel raportat la PIB din ultimele șase decenii.

Israelul declanșează o ofensivă terestră restrânsă împotriva pozițiilor Hezbollah din sudul Libanului

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au confirmat lansarea unei operațiuni terestre limitate, concentrată pe pozițiile Hezbollah din sudul Libanului.

Scopul intervenției este consolidarea liniilor de apărare avansate, pe fondul creșterii tensiunilor de-a lungul frontierei dintre Israel și Liban. Autoritățile militare spun că acțiunile vizează obiective specifice și că situația este monitorizată atent pentru a preveni escaladări necontrolate.

IDF anunță începutul unei serii de lovituri extinse asupra infrastructurii regimului iranian

Forțele de Defensivă Israeliene (IDF) tocmai au început un val de atacuri la scară largă care vizează infrastructura regimului terorist iranian din Teheran, Shiraz și Tabriz.

Israel anunță lansarea de rachete din Iran și activarea sistemelor de apărare

IDF a confirmat recent că rachete au fost lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele defensive au fost activate pentru a intercepta amenințarea.

Comandamentul Frontului Intern a transmis instrucțiuni de precauție direct pe telefoanele mobile ale persoanelor din zonele afectate. Publicul este rugat să acționeze responsabil și să urmeze indicațiile.

După primirea avertizării, cetățenii trebuie să intre într-un spațiu protejat și să rămână acolo până la noi instrucțiuni. Ieșirea din spațiul protejat este permisă doar după primirea unor indicații explicite, iar oamenii sunt solicitați să continue să respecte ghidurile Comandamentului Frontului Intern.

Avionul lui Khamenei a fost distrus de israelieni

Armata israeliană (IDF) a raportat că membrii Forțelor Aeriene Israeliene au distrus un avion folosit de fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit Nexta. De asemenea, aparatul de zbor a fost utilizat de diferiți oficiali din conducerii țării.

Conform armatei israeliene, aeronava se afla pe aeroportul Mehrabad din Teheran și a fost distrusă de un atac aerian țintit. Atacul a avut loc noaptea.