Danemarca solicită Europei să intervină din Strâmtoarea Ormuz

Ministrul de Externe al Danemarcei a declarat, luni, că Europa trebuie să fie deschisă în a interveni pentru asigurarea traficului naval în strâmtoarea Ormuz, deși continentul nu sprijină războiul început de SUA și Israel împotriva Teheranului, în Orientul Mijlociu.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
16 mart. 2026, 15:37, Știri externe

„Trebuie să privim lumea așa cum este, nu așa cum ne-am dori să fie. Chiar dacă nu ne place ceea ce se întâmplă, cred că este înțelept să rămânem deschiși la ideea că Europa… ar putea contribui într-un fel, dar cu scopul de a reduce tensiunile”, a declarat Lars Lokke Rasmussen, ministrul de Externe al Danemarcei, înaintea discuțiilor de la Bruxelles alături de omologii săi din UE, potrivit Reuters.

Acesta a adăugat că Danemarca nu a primit încă nicio solicitare din partea SUA pentru sprijin naval în strâmtoare.

Afirmațiile vin la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a precizat că administrația sa discută cu mai multe state pentru a iniția acțiuni de protejare a traficului naval în strâmtoarea Ormuz – unde traficul petrolier este, în mare parte, blocat de Teheran, iar atacurile asupra petrolierelor reprezintă un risc pentru transportatori, pe fondul atacurilor Iranului. 

Compania de transport maritim Maersk, dar și alte grupuri maritime au sediul în Danemarca. În 2024, Danemarca a trimis o fregată în Marea Roșie pentru a participa la coaliția condusă de SUA pentru a proteja traficul naval de atacurile rebelilor Houthi din Yemen.

„Danemarca este o țară maritimă și suntem interesați să asigurăm un trafic naval liber în orice mod. Deși suntem o țară mică, dar o mare națiune maritimă, trebuie să rămânem deschiși la această chestiune”, a declarat ministrul de Externe al Danemarcei.

În trecut, Danemarca a sprijinit SUA atunci când Statele Unite au căutat parteneri pentru operațiuni militare în Orientul Mijlociu, însă relațiile dintre cele două state s-au răcit, după ce Trump a încercat să obțină controlul Groenlandei.

Citește și

Recomandarea video

