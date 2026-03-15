UPDATE. Premierul britanic, Keir Starmer, a vorbit astăzi la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre cererea Casei Albe de a trimite nave în Strâmtoarea Ormuz.

Știrea inițială: Administrația Trump intenționează să anunțe încă din această săptămână că mai multe țări au convenit să formeze o coaliție care va escorta navele prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Wall Street Journal, citând oficiali americani.

Mai multe țări și-au exprimat acordul de principiu de a se alătura misiunii de escortă.

Nu este încă clar dacă operațiunile vor începe în timpul conflictului sau după încetarea ostilităților.

Unele guverne rămân prudente din cauza riscurilor pe care le implică desfășurarea operațiunilor într-o zonă de război activă.

Donald Trump a cerut Chinei, Franței, Japoniei, Coreei de Sud și Regatului Unit să trimită nave militare pentru a forța deschiderea Strâmtorii Ormuz. India a salutat discuțiile directe cu Iranul ca fiind cea mai eficientă modalitate de a relua transportul maritim pe această cale navigabilă.

Regatul Unit a declarat că „analizează intens” modalitățile de a ajuta la redeschiderea strâmtorii, în timp ce Coreea de Sud a promis că va „comunica îndeaproape” cu SUA în urma solicitării lui Trump.

Și miniștrii de externe ai UE vor discuta luni despre posibilitatea extinderii misiunii navale Aspides a UE către Strâmtoarea Ormuz. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Aspides „nu a fost eficient” în protejarea transporturilor maritime de la Marea Roșie.

Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a prezis că războiul împotriva Iranului se va încheia „probabil” în câteva săptămâni.

„Țările cred că este o idee grozavă”

Într-un interviul acordat sâmbătă seara NBC News, Donald Trump a lăsat de înțeles că a discutat cu mai multe state despre deblocarea situației din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA a declarat pentru NBC News că mai multe țări s-au angajat să contribuie la securizarea strâmtorii, dar a refuzat să numească vreuna dintre ele. „Nu numai că s-au angajat, dar ele cred că este o idee grozavă”, a spus el.

În cadrul interviului telefonic, Trump a declarat că nu este clar dacă Iranul a lansat mine în strâmtoare. „Vom mătura strâmtoarea foarte puternic și credem că ni se vor alătura și alte țări care sunt oarecum împiedicate, iar în unele cazuri chiar împiedicate să obțină petrol”, a adăugat.

Trump a ezitat când a fost întrebat dacă Marina SUA va începe să escorteze navele prin strâmtoare, spunând: „Nu vreau să vă spun nimic despre asta”, iar apoi a adăugat că „este posibil”.