„Iranul vrea o înțelegere, eu nu vreau. Termenii nu sunt încă suficienți de buni”

Într-un amplu interviu telefonic, de aproape 30 de minute, acordat postului NBC News, președintele SUA, Donald Trump, a mai declarat că lucrează cu alte țări la un plan de securizare a Strâmtorii Ormuz pe fondul creșterilor bruște ale prețurilor globale la petrol.

„Iranul vrea să încheie o înțelegere, iar eu nu vreau să o încheiem pentru că termenii nu sunt încă suficient de buni”, a spus el, adăugând că orice termeni vor trebui să fie „foarte solizi”.

Când a fost întrebat care ar fi termenii unui posibil acord pentru a pune capăt războiului, președintele a răspuns: „Nu vreau să vă spun asta”. Dar a fost de acord că un angajament din partea Iranului de a abandona complet orice ambiții nucleare ar face parte din înțelegere.

Comentariile lui Trump vin după ce Reuters a relatat că administrația Trump a ignorat eforturile de a avansa discuțiile pentru a pune capăt războiului.

„Când vom termina cu țărmul, nu vor mai avea această putere. În două zile, puterea va fi decimată”

Donald Trump a prezentat în avanpremieră cum ar putea arăta restul operațiunii militare americane din Iran.

Treisprezece militari americani activi au murit de la începutul conflictului, inclusiv șase membri ai echipajului american care au murit vineri după ce avionul lor de realimentare militară s-a prăbușit în Irak.

Sâmbătă, președintele a declarat că „singura putere pe care o au, și este o putere care poate fi blocată relativ repede, este puterea de a arunca o mină sau de a trage o rachetă cu rază relativ scurtă de acțiune. Dar când vom termina cu țărmul, nici ei nu vor mai avea această putere”.

El a adăugat apoi: „Am distrus majoritatea rachetelor lor. Am distrus majoritatea dronelor lor. Le-am distrus în mare parte producția de rachete și drone. În două zile, va fi complet decimată.”

„Țările cred că este o idee grozavă”

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, președintele SUA a declarat pentru NBC News că mai multe țări s-au angajat să contribuie la securizarea strâmtorii, dar a refuzat să numească vreuna dintre ele. „Nu numai că s-au angajat, dar ele cred că este o idee grozavă”, a spus el.

În cadrul convorbirii telefonice, Trump a declarat că nu este clar dacă Iranul a lansat mine în strâmtoare. „Vom mătura strâmtoarea foarte puternic și credem că ni se vor alătura și alte țări care sunt oarecum împiedicate, iar în unele cazuri chiar împiedicate să obțină petrol”, a adăugat.

Trump a ezitat când a fost întrebat dacă Marina SUA va începe să escorteze navele prin strâmtoare, spunând: „Nu vreau să vă spun nimic despre asta”, iar apoi a adăugat că „este posibil”.

„Prețurile vor scădea. Aprovizionarea cu petrol este puțin blocată… Va fi deblocată foarte curând”

Trump a declarat că „nu este deloc îngrijorat” de creșterea prețurilor la gazele din SUA înainte de alegerile intermediare, anticipând că prețurile vor scădea și spunând că aprovizionarea cu petrol „este puțin blocată… [dar] va fi deblocată foarte curând”.

„Avem oameni în viață care ar fi mari lideri pentru viitorul țării”

Donald Trump a pus sub semnul întrebării și existența noului lider suprem al Iranului.

„Nu știu dacă este măcar în viață. Până acum, nimeni nu a reușit să i-l arate.

Am auzit că nu mai este în viață și, dacă este, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru țara sa, și anume să se predea”, a adăugat Trump. Apoi a numit vestea morții liderului suprem iranian „un zvon”.

„Avem oameni în viață care ar fi mari lideri pentru viitorul țării”, a mai adăugat președintele SUA.

„S-ar putea să mai lovim insula Kharg de câteva ori, doar pentru distracție”

Șeful statului american a declarat că este „surprins” că Iranul a decis să atace alte țări din Orientul Mijlociu ca răspuns la operațiunea americano-israeliană. Spune că atacurile americane de sâmbătă asupra insulei Kharg „au demolat complet” cea mai mare parte a insulei, dar „s-ar putea să o mai lovim de câteva ori doar pentru distracție”.

„Ultima persoană de la care avem nevoie de ajutor este Zelenski”

Trump l-a criticat dur și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că este „mult mai dificil să se ajungă la o înțelegere” cu acesta decât cu președintele rus Vladimir Putin în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Sunt surprins că Zelenski nu vrea să facă o înțelegere. Spune-i lui Zelenski să facă o înțelegere pentru că Putin este dispus să facă o înțelegere. Cu Zelenski este mult mai dificil să faci o înțelegere”, a spus Trump.

„Ultima persoană de la care avem nevoie de ajutor este Zelenski”, a răspuns el, fiind întrebat dacă are nevoie de liderul Ucrainei în combaterea dronelor iraniene.

„Poate că Rusia oferă informații, poate că nu”, crede Donald Trump.

Comentariile lui Trump vin în urma criticilor din partea liderilor mondiali după ce SUA a relaxat sancțiunile asupra petrolului rusesc , în efortul de a atenua creșterea prețurilor globale la petrol.