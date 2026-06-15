Autostrada Sibiu-Făgăraș. Care e stadiul lucrărilor pe cele patru loturi

Potrivit secretarul de stat, pe lotul 1 Boița (A1)- Avrig/Marșa (14,25km) stadiul fizic al lucrărilor este de 12,4%. Se lucrează la toate cele 26 structuri și au fost excavați 100.000 mc din totalul de 2.000.000 mc. Antreprenorul este mobilizat pe șantier cu de 400 de muncitori și 148 de utilaje.

Pe lotul 2 Avrig/Marșa -Arpașu de Jos (19,9 km), stadiul lucrărilor este de 36,7%. Se execută lucrări la nodul rutier Avrig – Marșa, se lucrează la toate cele 25 structuri și la Centrul de Întreținere și Coordonare și se lucrează la relocarea utilităților publice și la terasamente. Au fost excavați 315.000 mc din totalul de 500.000 mc. Pe șantiere sunt 500 de muncitori și 130 de utilaje.

Cel mai avansat, cu un stadiu fizic al lucrărilor de 38 %, este lotul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,6 km). Au fost demarate lucrările la cele 2 noduri rutiere de la Arpașu de Jos și orașul Victoria, se lucrează la toate cele 28 structuri și au fost armate, betonate și cofrate toate coloanele (35.522 m). Au fost excavați 315.000 mc din totalul de 500.000 mc.

Pe lotul 4 Sâmbăta de Sus – Făgăraș (16,2 km), stadiul lucrărilor este de 13,13%. Au fost finalizate lucrările de decopertare, au fost demarate lucrările de săpături și umpluturi la corpul autostrăzii și se lucrează la toate cele 25 structuri, la forarea, armarea și cofrarea piloților.

Valoarea totală a autostrăzii este de 6,39 miliarde lei, sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Autostrada Sibiu – Făgăraș A13 are o lungime totală de 68 km și se află integral în execuție, având același constructor pe toate cele 4 loturi. La finalizarea prevăzută pentru 2028, noua autostradă va scurta drumul dintre Sibiu și Brașov cu o oră.