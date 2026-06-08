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Iranul și Omanul ar putea introduce taxe de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, afirmă ambasadorul iranian la Moscova

Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă navigației internaționale, însă tranzitul navelor ar putea fi supus unor noi condiții stabilite de Iran și Oman, inclusiv perceperii unor taxe, a declarat ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, într-un interviu publicat luni de cotidianul rus Izvestia.
Iranul și Omanul ar putea introduce taxe de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, afirmă ambasadorul iranian la Moscova
Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
08 iun. 2026, 10:34, Știri externe
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„Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care vor fi stabilite de autoritățile iraniene și omaneze”, a afirmat diplomatul. El a adăugat că Iranul și Omanul furnizează anumite servicii legate de tranzitul prin strâmtoare și că pentru acestea vor fi percepute taxe, fără a oferi detalii suplimentare, scrie Reuters.

Declarațiile vin în contextul în care conflictul dintre SUA, Israel și Iran a afectat puternic traficul energetic prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care, înainte de izbucnirea ostilităților, tranzita aproximativ 20% din petrolul mondial. Deși mai multe petroliere au reușit recent să părăsească Golful Persic, fluxurile de petrol și gaze naturale lichefiate rămân sever limitate.

Teheranul susține că un eventual acord de pace permanent ar trebui să îi permită să perceapă taxe pentru navele care traversează strâmtoarea, nivelul acestora urmând să varieze în funcție de tipul navei, încărcătură și condițiile existente.

Administrația președintelui american Donald Trump se opune ferm unei astfel de măsuri. La sfârșitul lunii mai, Washingtonul a avertizat Omanul să nu participe la eventuale demersuri comune cu Iranul privind introducerea unor taxe de tranzit. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat atunci că ambasadorul Omanului i-a transmis că nu există planuri pentru impunerea unor astfel de taxe.

Tot luni, Israelul a anunțat că a lovit ținte militare din vestul și centrul Iranului, în pofida informațiilor potrivit cărora Donald Trump i-ar fi cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să evite noi atacuri.

Japonia, care înaintea conflictului își asigura aproximativ 95% din necesarul de petrol din Orientul Mijlociu, a precizat că nu a plătit nicio taxă după ce un petrolier asociat intereselor japoneze a traversat Strâmtoarea Hormuz în luna mai.

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