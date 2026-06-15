OpenAI, în vizorul autorităților americane. Mai multe state cer explicații despre siguranța utilizatorilor ChatGPT

Investigația a fost declanșată la scurt timp după ce OpenAI a depus documentația confidențială necesară pentru o posibilă ofertă publică inițială (IPO). Potrivit presei americane, citată de Euronews, demersul este coordonat de procurorul general al statului New York.

Autoritățile solicită informații despre practicile de promovare ale companiei, modul în care aceasta gestionează datele utilizatorilor, măsurile de protecție pentru minori și persoane vârstnice, precum și politicile privind informațiile medicale și sensibile.

IPO-ul de aproape un trilion de dolari ar putea fi afectat

Momentul ales pentru această investigație este unul sensibil pentru OpenAI. Analiștii estimează că o eventuală listare la bursă ar putea evalua compania la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, ceea ce ar transforma-o într-una dintre cele mai valoroase firme tehnologice din lume. Reprezentanții OpenAI au transmis că vor coopera cu autoritățile și au subliniat că platforma include deja numeroase mecanisme de siguranță destinate utilizatorilor. Compania afirmă că tratează cu seriozitate preocupările legate de utilizarea inteligenței artificiale și că încearcă să dezvolte tehnologia într-un mod responsabil.

Presiunea juridică este în creștere

Solicitarea venită din partea statelor americane se adaugă unei serii de probleme juridice cu care OpenAI s-a confruntat în ultimele luni. Recent, o femeie din Canada a intentat un proces companiei, susținând că interacțiunile cu ChatGPT au avut un rol în tragedia care a dus la sinuciderea fiicei sale. Într-un alt caz, procurorul general al statului Florida a dat în judecată OpenAI și pe directorul executiv Sam Altman după două incidente armate în care suspecții ar fi folosit chatbotul pentru planificare. OpenAI a respins acuzațiile și a susținut că sistemul său i-a îndemnat pe utilizatori să caute ajutor specializat și că a colaborat cu autoritățile în cadrul investigațiilor.

Industria AI, tot mai atent supravegheată

Presiunea de reglementare nu afectează doar OpenAI. În Europa, autoritățile analizează conținutul generat de chatbotul Grok al companiei xAI, în timp ce Anthropic, un alt mare dezvoltator de inteligență artificială care pregătește o listare la bursă, s-a confruntat recent cu restricții impuse de administrația americană privind distribuirea anumitor modele AI. Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, guvernele și autoritățile de reglementare încearcă să găsească un echilibru între inovație, siguranța utilizatorilor și responsabilitatea companiilor care dezvoltă aceste tehnologii.